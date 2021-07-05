Какое будущее ждет Андрея Лунина в Ла Лиге

Ряд команд испанского первенства заинтересовались украинским вратарем, игроком мадридского "Реала" Андреем Луниным. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Андрей Лунин - фото из открытых источников

Андрей Лунин завершил прошлый сезон всего одним сыгранным матчем, который привел к выбыванию "Реала" в 1/8 финала Кубка Испании от "Алькояно", команды второго дивизиона. Вратарь с мировым именем Тибо Куртуа лишил его ведущей роли в рядах "сливочных" вместе с тогдашним тренером Зинедином Зиданом, который не очень доверял молодому дарованию с Украины. Этот сценарий, похоже, не сильно изменился с приходом нового наставника Карло Анчелотти.

Таким образом, украинский вратарь рассматривает возможность снова покинуть "Реал", чтобы набраться опыта на высшем уровне. В 22 года у него почти не было возможностей проявить себя. Лунин уже безуспешно попытал счастья в "Леганесе" (7 игр), "Вальядолиде" (2) и "Овьедо" во втором дивизионе (20). Несмотря на то, что Лунин мало играл, он находится в поле зрения нескольких команд испанской Премьер лиги.

Испанские журналисты сообщают, что "Хетафе", "Гранада" и "Кадис" составляют список клубом, которые интересуются украинским голкипером, к которому также присоединился "Эспаньол", недавно переведенный в высшую категорию испанского футбола. Но "Гранада" сейчас выглядит наиболее заинтересованной, так как ее главный вратарь Руи Силва перешел в "Бетис".

На данный момент Лунин должен завтра присоединиться к "Реалу" и начать предсезонную тренировку под руководством Карло Анчелотти.

Напомним, что украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу. Выход сборной в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9,25 миллиона евро. 1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2:1.

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