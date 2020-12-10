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Главная Новости Спорт футбол От рака лёгких умер известный футболист
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От рака лёгких умер известный футболист

Сердце итальянского форварда Паоло Росси перестало биться на 64 году жизни 9 декабря 2020 года.

сегодня, 09:53
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 10 декабря, сайт La Gazzetta dello Sport сообщил трагическую новость о смерти легендарного итальянского футболиста, нападающего сборной Италии в 1978—1986 годах Паоло Росси. Источник сообщает, что Паоло страдал от неизлечимой болезни — рака лёгких.

От рака лёгких умер известный футболист

ФОТО: Из открытых источников

В прошлом Паоло Росси был центральным нападающим, а в чемпионате мира 1982 года стал лучшим бомбардиром, забив 6 голов. В этом же году французским еженедельником France Football Росси был признан лучшим футболистом Европы. По версии специализированного журнала о футболе World Soccer, Росси входил в список величайших футболистов XX века. Кроме того, он также входил и в список FIFA 100.

Известно также, что несколькими годами ранее Паоло был дисквалифицирован и посажен в тюрьму. Причиной тому стали махинации с игрой на тотализаторе. Футболист готов был сыграть вничью в матче "Перуджи" и "Авеллино". Однако, его условием было то, что он забьёт два гола за матч. Когда же всё раскрылось, Паоло попал в тюрьму на несколько месяцев.

Выйдя из тюрьмы Росси восстановился как футболист и получил вышеуказанные награды. А в 1984 году завоевал Кубок Кубков и Суперкубок Европы, а в 1985-м — Кубок Чемпионов. В целом сборную Италии Паоло провёл 48 матчей и забил 20 голов. Сообщается, что у футболиста остались жена Федерика, а также трое детей — Алессандро, Мария Виттория и София Елена,

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер тренер, который вывел Аргентину в финал ЧМ-2014 по футболу, а также о последнем сообщение погибшего легендарного футболиста Диего Марадоны.





                    

                    
                        
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                                                https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/10-12-2020/morto-paolo-rossi-simbolo-italia-mondiale-1982-3901555485277.shtml
                        
                                            

                                                    

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