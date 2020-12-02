Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

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Ольга Чародий
Перед смертью легенда футбола Диего Марадона отправил аудио сообщение,
и как, утверждают СМИ, оно предназначалось бойфренду бывшей жены. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Марио Бодри, парень бывшей жены Диего Вероники Охеды, как пишет Football Italia, получил сообщение от футболиста. Напомним, что у Охеды и легенды футбола есть общий сын — семилетний Диего Фернандо.
Отметим, после вскрытия Марадоны стали известны предварительные результаты. Легенда футбола умер от сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. Сердце, как утверждают врачи, при вскрытии, было больше чем обычно и его стенки намного тоньше, чем полагается. Неизвестно, это из-за сердечного приступа или из-за образа жизни покойного футболиста.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, аргентинские правоохранители, расследуя обстоятельства преждевременной смерти футболиста Диего Марадоны, провели следственно-розыскные мероприятия в жилище и офисе его психиатра Агустины Косачовой.
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