Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

Перед смертью легенда футбола Диего Марадона отправил аудио сообщение, и как, утверждают СМИ, оно предназначалось бойфренду бывшей жены. Фото из открытых источников

Марио Бодри, парень бывшей жены Диего Вероники Охеды, как пишет Football Italia, получил сообщение от футболиста. Напомним, что у Охеды и легенды футбола есть общий сын — семилетний Диего Фернандо.

"Привет, Марио. Позаботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но он избавит меня от последних седых волос", — дает слова Марадоны Football Italia.

Отметим, после вскрытия Марадоны стали известны предварительные результаты. Легенда футбола умер от сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. Сердце, как утверждают врачи, при вскрытии, было больше чем обычно и его стенки намного тоньше, чем полагается. Неизвестно, это из-за сердечного приступа или из-за образа жизни покойного футболиста.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, аргентинские правоохранители, расследуя обстоятельства преждевременной смерти футболиста Диего Марадоны, провели следственно-розыскные мероприятия в жилище и офисе его психиатра Агустины Косачовой.

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