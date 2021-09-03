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Шокировал заявлением: Шевченко рассказал, почему ушел с поста тренера национальной сборной по футболу

Легендарный футболист созвал брифинг

3 сентября 2021, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева

Известный футболист и экс-тренер Национальной сборной нашей страны по футболу заявил, что хотел бы и в дальнейшем тренировать эту футбольную команду, но руководство УАФ не делает ему предложения о подписании нового контракта.

Шокировал заявлением: Шевченко рассказал, почему ушел с поста тренера национальной сборной по футболу

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

Такое сенсационное заявление прозвучало от Шевченко во время брифинга, где также присутствовал весь тренерский штаб.

Успешный тренер, благодаря которому футбольная сборная нашего государства получила признание на Евро-2020, отметил, что глава футбольной Ассоциации господин Павелко не говорил о продлении сотрудничества.

 По словам известного футболиста, после Евро-2020 он принял решение продлить контракт. В столице Украины сообщил об этом президенту Павелко. Тот ответил, что еще не готов обсуждать такое решение. Тогда Андрей Шевченко взял отпуск. Затем снова встретился с футбольным функционером на финале чемпионата Европы — и ничего нового не услышал.30 июля контракт известного украинского тренера закончился, о чем Шевченко написал в Интернете.

"Я не говорил, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился", — отметил  Андрей Шевченко.

Также известный футболист объяснил, почему проводит сейчас встречу с журналистами. Потому что он решил выступить на этом мероприятии вместе со своими помощниками. Как он подытожил, они вместе приходили сюда, работали вместе и теперь все вместе участвуют в этой встрече с представителями СМИ.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Шевченко рассказал, от кого ждет предложений по тренерской работе. Екс-наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что пока не имеет предложений по работе тренером, поэтому готов рассмотреть все варианты, которые будут поступать.


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Источник: https://football.ua/ukraine/459959-shevchenko-sobral-specialnyjj-brifing-i-otkryl-nastojashhie-prichiny-ukhoda-iz-sbornojj-ukrainy.html
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