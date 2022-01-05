Одноклубник Зинченко будет отбывать заключение в строжайшей тюрьме Великобритании

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, обвиняемый в изнасиловании, продолжает отбывать заключение.

Бенжамин Менди - фото из открытых источников

Как сообщает sport.fakty, 27-летнего футболиста перевели из тюрьмы категории В под названием "Альткорс", расположенной вблизи Ливерпуля, в более строгую, имеющую категорию А, — "Стренджуэйс" в Манчестере. Правоохранители обусловили свое решение опасениями за жизнь звездного заключенного — учитывая статью, по которой был осужден Бенжамен, другие арестанты могли совершить над ним расправу, а в "Стренджуэйсе" будет легче контролировать возможную агрессию в отношении Менди.

Как отмечается в сообщении, но, и там француз не будут чувствовать себя более комфортно, так как в строжайшей тюрьме Великобритании находится большое количество фанов "красных дьяволов". Они будут выкрикивать его имя в течение нескольких недель, не давая ему выспаться. И хотя там немало болельщиков "Манчестер Сити", даже они не в состоянии защитить Менди — учитывая характер инкриминирующих ему преступлений.

Вполне возможно, Бенжамен проведет в стенах "Стренджуэйса" немного времени. Уже на 7 января намечено очередное слушание по его делу, после которого футболиста могут выпустить из заключения по условно-досрочному увольнению.

Отметим, что в нынешнем сезоне Менди, непосредственный конкурент украинца Александра Зинченко на левом фланге обороны, провел всего два матча за "Манчестер Сити", причем в обоих подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли — в Суперкубке страны "Лестеру" (0:1) и в премьер-лиге "Тоттенхэма" (0:1).

Ранее, в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, о клубе, который больше потратил на трансферы за 21 год.





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