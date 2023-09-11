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Одержимые футбол: стало известно сколько разные страны потратили на игру миллионов в летнее межсезонье

Самым дорогим трансфером из предложенных мог стать переход Салаха в "Аль-Иттихад" за 175 млн евро

11 сентября 2023, 17:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Намедни ФИФА опубликовала отчет о трансферах в летнее межсезонье. Первое, что удивило – это межсезонье стало рекордным по объему финансов: 6,86 млрд евро и это без учета клубных трансферов внутри одной страны. То есть, в статистику не попали, например, переход Деклана Райса в "Арсенал" и Мойзеса Кайседо в "Челси". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Фейсбук пишет политолог Денис Гороховский, обративший внимание на ряд интересны цифр спортивной жизни.

Одержимые футбол: стало известно сколько разные страны потратили на игру миллионов в летнее межсезонье

Рекордный трансфер Салаха. Фото: из открытых источников

Самым дорогим трансфером из предложенных мог стать переход Салаха в "Аль-Иттихад" за 175 млн евро, но сделка не состоялась (судя по всему, просто не успели). В целом, Англия стала единственной страной, где на трансферы клубы потратили более 1 млрд евро. Саудитам не хватило, например, вышеупомянутого Салаха (у них 815 миллионов евро потрачено).


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Денис Гороховский обращает внимание, что отдельно дали статистику и по женскому футболу, правда, в рамках Европы. Тут было 634 входящих и 565 исходящих трансферов, а деньги, потраченные на трансферные комиссии, выросли более чем вдвое по сравнению с периодом середины 2022 года, достигнув рекордных 3 млн евро. 

"Тут, вероятно, феминистки могут возмутиться вопиющей разницей стоимости игроков, но я даже начинать эту тему не буду", – отметил Гороховский.  

Читайте также на портале "Комментарии" — сборная России продолжает находиться за бортом мирового футбола, не имея возможно выступать в самих престижных турнирах. Надеясь хотя бы как-то заявить о себе, россияне отправили предложение о проведении товарищеского матча самой титулованной команде на африканском континенте – сборной Египта, но в Каире ответили отказом, заявив, что не видят возможности провести спарринг с футболистами страны-агрессора.




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