Одержимые футбол: стало известно сколько разные страны потратили на игру миллионов в летнее межсезонье

Намедни ФИФА опубликовала отчет о трансферах в летнее межсезонье. Первое, что удивило – это межсезонье стало рекордным по объему финансов: 6,86 млрд евро и это без учета клубных трансферов внутри одной страны. То есть, в статистику не попали, например, переход Деклана Райса в "Арсенал" и Мойзеса Кайседо в "Челси". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Фейсбук пишет политолог Денис Гороховский, обративший внимание на ряд интересны цифр спортивной жизни.

Рекордный трансфер Салаха. Фото: из открытых источников

Самым дорогим трансфером из предложенных мог стать переход Салаха в "Аль-Иттихад" за 175 млн евро, но сделка не состоялась (судя по всему, просто не успели). В целом, Англия стала единственной страной, где на трансферы клубы потратили более 1 млрд евро. Саудитам не хватило, например, вышеупомянутого Салаха (у них 815 миллионов евро потрачено).

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Денис Гороховский обращает внимание, что отдельно дали статистику и по женскому футболу, правда, в рамках Европы. Тут было 634 входящих и 565 исходящих трансферов, а деньги, потраченные на трансферные комиссии, выросли более чем вдвое по сравнению с периодом середины 2022 года, достигнув рекордных 3 млн евро.

"Тут, вероятно, феминистки могут возмутиться вопиющей разницей стоимости игроков, но я даже начинать эту тему не буду", – отметил Гороховский.

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