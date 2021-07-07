О каких амбициях заявил итальянский голкипер Доннарума после выхода его сборной в финал Евро-2020

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Данило Матюха
Джанлуиджи Доннарума подтвердил статус высококлассного вратаря, фактически выиграв серию пенальти в полуфинале Евро-2020 против команды Испании. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Джанлуиджи Доннарума - фото из открытых источников
Молодой итальянский голкипер заявил, что перед матчем с испанской командой он готовился к пенальти, но, несмотря на это, в данной серии его выручил собственный инстинкт.
Также Джанлуиджи Доннарума заявил, что было необходимо, чтобы за ошибкой Локателли, который не поразил ворота испанцев, не последовали другие.
Итальянские футбольные эксперты назвали 22-летнего игрока "волшебником", подметив, что с его 196 сантиметрами и длинными руками, он делает пространство для поражения ворот игроку, который бьет пенальти, значительно меньшим. Кроме того, после такого яркого матча в исполнении Доннарумы его изменение футбольной жизни уже точно не обсуждаются. Таким образом шансы вратаря перейти в "ПСЖ" и закрепиться в основе клуба, по мнению итальянских аналитиков, очень высоки.
Напомним, что итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию и стали первым финалистом чемпионата Европы, теперь они встретятся с победителем пары Англия – Дания.
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