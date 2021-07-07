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О каких амбициях заявил итальянский голкипер Доннарума после выхода его сборной в финал Евро-2020

22-летний игрок хочет стать новой легендой итальянского футбола

сегодня, 10:00
Автор:

Данило Матюха

Джанлуиджи Доннарума подтвердил статус высококлассного вратаря, фактически выиграв серию пенальти в полуфинале Евро-2020 против команды Испании. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

О каких амбициях заявил итальянский голкипер Доннарума после выхода его сборной в финал Евро-2020

Джанлуиджи Доннарума - фото из открытых источников

Молодой итальянский голкипер заявил, что перед матчем с испанской командой он готовился к пенальти, но, несмотря на это, в данной серии его выручил собственный инстинкт.

"Мы готовим пенальти, но есть еще и инстинкт. Знаменитые вратари, которые предшествовали мне, вошли в историю именно во время игры за сборную. Я сделаю все возможное, чтобы их обыграть и стать самым лучшим. А эту победу я  посвящаю Спинаццоле", — сказал Доннарума.

Также Джанлуиджи Доннарума заявил, что было необходимо, чтобы за ошибкой Локателли, который не поразил ворота испанцев, не последовали другие.

"Это фантастическая команда, я благодарю всех. Мы сделали все, что в наших силах, теперь нам еще нужен один шаг, чтобы воплотить нашу мечту в жизнь. Испания очень сильна, и ей следует отдать должное, но у этой Италии большое сердце. Она никогда не сдается. Как пойдет эпилог? Я слишком суеверен и не хочу говорить об этом. Сейчас я наслаждаюсь вечером, а с завтрашнего дня мы думаем о финале. Мы знаем, с чего мы начали и куда идем", — добавил голкипер.

Итальянские футбольные эксперты назвали 22-летнего игрока "волшебником", подметив, что с его 196 сантиметрами и длинными руками, он  делает пространство для поражения ворот игроку, который бьет пенальти, значительно меньшим. Кроме того, после такого яркого матча в исполнении Доннарумы его изменение футбольной жизни уже точно не обсуждаются. Таким образом шансы вратаря перейти в "ПСЖ" и закрепиться в основе клуба, по мнению итальянских аналитиков, очень высоки.

Напомним, что итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию и стали первым финалистом чемпионата Европы, теперь они встретятся с победителем пары Англия – Дания.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/07-07-2021/gigio-l-ipnotizzatore-rigori-li-prepariamo-ma-c-anche-l-istinto-4102556975780.shtml
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