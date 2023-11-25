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"Ньюкасл" - "Челси": где и когда смотреть матч команды Мудрика

"Ньюкасл Юнайтед" проиграл свои два последних матча с одинаковым счетом

сегодня, 11:47
Автор:
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Куров Артем
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В эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. Интересная игра состоится на "Сент-Джеймс Парк" между "Ньюкаслом" и "Челси". Где и когда смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".

"Ньюкасл" - "Челси": где и когда смотреть матч команды Мудрика

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Где смотреть матч

Матч между Ньюкаслом и Челси можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, или на Megogo в разделе Спорт/Футбол. Начало встречи в 14.30 по киевскому времени.


Перед матчем

Челси находится в неплохой форме. За последние шесть матчей английской Премьер-лиги "синие" проиграли только один раз, трижды победили и два раза сыграли вничью, при этом с лидерами чемпионата "Арсеналом" (2:2) и "Манчестер Сити" (4:4, последний матч по состоянию на сейчас). Лондонцы сейчас находятся на 10 позиции в чемпионате, набрав 16 баллов в 12 матчах.

"Ньюкасл" наоборот не может похвастаться хорошими результатами. Последние два матча команда проиграла с одинаковым счетом 0:2. Сначала уступили на выезде "Боруссии" в Лиге Чемпионов, а затем в АПЛ, также в гостях, "Борнмуту". Причина такого спада простая масса травм и дисквалификация Сандро Тонали привели к тому, что с "Челси" не смогут сыграть сразу 10 футболистов, среди которых едва ли не половина основных. Также под вопросом участие в матче Исаака и Лонгстаффа.

Читайте также, что в эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. В центральном матче "Манчестер Сити" будет принимать на "Этихад" "Ливерпуль". Где и когда смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".

Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым голами. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".



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Источник: https://comments.ua/ua
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