"Ньюкасл" - "Челси": где и когда смотреть матч команды Мудрика

В эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. Интересная игра состоится на "Сент-Джеймс Парк" между "Ньюкаслом" и "Челси". Где и когда смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".



Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Где смотреть матч

Матч между Ньюкаслом и Челси можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, или на Megogo в разделе Спорт/Футбол. Начало встречи в 14.30 по киевскому времени.



Перед матчем

Челси находится в неплохой форме. За последние шесть матчей английской Премьер-лиги "синие" проиграли только один раз, трижды победили и два раза сыграли вничью, при этом с лидерами чемпионата "Арсеналом" (2:2) и "Манчестер Сити" (4:4, последний матч по состоянию на сейчас). Лондонцы сейчас находятся на 10 позиции в чемпионате, набрав 16 баллов в 12 матчах.



"Ньюкасл" наоборот не может похвастаться хорошими результатами. Последние два матча команда проиграла с одинаковым счетом 0:2. Сначала уступили на выезде "Боруссии" в Лиге Чемпионов, а затем в АПЛ, также в гостях, "Борнмуту". Причина такого спада простая масса травм и дисквалификация Сандро Тонали привели к тому, что с "Челси" не смогут сыграть сразу 10 футболистов, среди которых едва ли не половина основных. Также под вопросом участие в матче Исаака и Лонгстаффа.



Читайте также, что в эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. В центральном матче "Манчестер Сити" будет принимать на "Этихад" "Ливерпуль". Где и когда смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".



Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым голами. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".

