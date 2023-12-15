Новый рекорд: "Заря" мощно завершила выступления в еврокубках

Вчера прошли матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. В уже ничего не решавшем матче луганская "Заря" разгромила исландский "Брейдаблик", передают "Комментарии".



Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

События матча

Хотя матч ничего не решал, но события начали разворачиваться с первой минуты игры. Счет был открыт на 2 минуте усилиями Эдуардо Герреро. Через 9 минут "Заря" удвоила преимущество, Муминович срезал мяч в свои ворота. К 20 минуте игры счет стал разгромным, забил Петер Мичин по передаче Мишнева. Стоит отметить, что "Брейдаблик" также имел много моментов, чтобы забить. Однако на перерыв команды ушли при счете 3:0.

Во втором тайме у обеих команд было немало голевых моментов, но забить снова удалось "Заре", отличился Горбач выйдя лицом к лицу с голкипером. В итоге 4:0, а луганская команда одержала свою величайшую победу в истории выступлений в еврокубках и впервые забила в каждом матче группы.

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги конференций

"Абердин" 2:0 "Айнтрахт Франкфурт";

"Генк" 2:0 "Чукаречки";

"Зринские" 1:1 "Астон Вилла";

"Легия" 2:0 "АЗ Алкмар";

Лудогорец” 1:0 “Норшеланн”;

"ПАОК" 4:2 "ИК";

"Фенербахче" 4:0 "Спартак Трнава";

"Ференцварош" 1:1 "Фиорентина";

"Брюгге" 3:1 "Будет/Глимт";

"Виктория Пльзень" 3:0 ФК "Астана";

"Динамо Загреб" 3:0 "Баллкани";

"Заря" 4:0 "Брейдаблик";

"Лилль" 3:0 "Клаксвик";

"Лугано" 0:2 Бешикташ;

"Маккаби Тель-Авив" 3:1 "Гент";

"Слован Братислава" 1:2 "Олимпия Любляна";

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



