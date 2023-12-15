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Новый рекорд: "Заря" мощно завершила выступления в еврокубках

"Заря" впервые в своей истории забила в каждом матче группы в еврокубках

сегодня, 11:16
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошли матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. В уже ничего не решавшем матче луганская "Заря" разгромила исландский "Брейдаблик", передают "Комментарии".

Новый рекорд: "Заря" мощно завершила выступления в еврокубках

Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

События матча

Хотя матч ничего не решал, но события начали разворачиваться с первой минуты игры. Счет был открыт на 2 минуте усилиями Эдуардо Герреро. Через 9 минут "Заря" удвоила преимущество, Муминович срезал мяч в свои ворота. К 20 минуте игры счет стал разгромным, забил Петер Мичин по передаче Мишнева. Стоит отметить, что "Брейдаблик" также имел много моментов, чтобы забить. Однако на перерыв команды ушли при счете 3:0.


Во втором тайме у обеих команд было немало голевых моментов, но забить снова удалось "Заре", отличился Горбач выйдя лицом к лицу с голкипером. В итоге 4:0, а луганская команда одержала свою величайшую победу в истории выступлений в еврокубках и впервые забила в каждом матче группы.

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги конференций

  • "Абердин" 2:0 "Айнтрахт Франкфурт";

  • "Генк" 2:0 "Чукаречки";

  • "Зринские" 1:1 "Астон Вилла";

  • "Легия" 2:0 "АЗ Алкмар";

  • Лудогорец” 1:0 “Норшеланн”;

  • "ПАОК" 4:2 "ИК";

  • "Фенербахче" 4:0 "Спартак Трнава";

  • "Ференцварош" 1:1 "Фиорентина";

  • "Брюгге" 3:1 "Будет/Глимт";

  • "Виктория Пльзень" 3:0 ФК "Астана";

  • "Динамо Загреб" 3:0 "Баллкани";

  • "Заря" 4:0 "Брейдаблик";

  • "Лилль" 3:0 "Клаксвик";

  • "Лугано" 0:2 Бешикташ;

  • "Маккаби Тель-Авив" 3:1 "Гент";

  • "Слован Братислава" 1:2 "Олимпия Любляна";

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://comments.ua/ua
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