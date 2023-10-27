Неймар и Бензема подешевели: обновление стоимости игроков Саудовской лиги

В Саудовской профессиональной лиге прошло обновление рыночной стоимости игроков. В топу наиболее потерявших футболистов вошли такие звезды, как Карим Бензема, Неймар и Сергей Милинкович-Савич. Об этом сообщает портал Transfermarkt, передают "Комментарии".



Неймар в матче. Фото с открытых источников

Падение стоимости Бензема и Неймара

Две из трех самых больших звезд лиги потеряли по 10 миллионов евро. Речь идет о Кариме Бенземе и Неймаре. Французу уже 35 лет и это наверняка самая большая причина падения трансферной стоимости игрока. Ведь в этом сезоне Саудовской лиги он сыграл 9 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста, сейчас его стоимость – 15 миллионов евро. У бразильца ситуация гораздо хуже. Основная причина падения стоимости игрока – это его тяжелая травма, которую он получил в игре за сборную и возраст. Неймар не сыграет до конца сезона, а в следующем году ему уже исполнится 32, сейчас он оценивается в 50 млн. евро. Также стоит отметить падение стоимости Сергея Милинковича-Савича, цена которого упала на 10 млн евро. Серб этим летом перешел в "Аль-Хиляль" вместе с Неймаром. В настоящее время его стоимость составляет 40 миллионов евро.

Цена Роналду

Что касается самого звездного игрока Саудовской лиги, то цена на Роналду с лета не изменилась и составляет 15 миллионов евро. Португальцу уже 38, однако пока он демонстрирует отличную форму и является лучшим бомбардиром лиги (11 голов в 9 матчах). Также в своем возрасте Криштиану идет на втором месте в списке голеадоров отбора на Евро-2024 – 9 мячей.



Читайте также, что бывший клуб Сергея Реброва "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии может предложить главной звезде "Реала" Винисиусу Жуниору контракт с зарплатой 200 млн евро в год. Контракт бразильского вингера с "сливочными" истекает следующим летом и при всех разговорах официально не было объявлено о продлении соглашения.

