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Неймар и Бензема подешевели: обновление стоимости игроков Саудовской лиги

Неймар, несмотря на удешевление, остается самым дорогим игроком лиги

сегодня, 16:49
Автор:
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Куров Артем
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В Саудовской профессиональной лиге прошло обновление рыночной стоимости игроков. В топу наиболее потерявших футболистов вошли такие звезды, как Карим Бензема, Неймар и Сергей Милинкович-Савич. Об этом сообщает портал Transfermarkt, передают "Комментарии".

Неймар и Бензема подешевели: обновление стоимости игроков Саудовской лиги

Неймар в матче. Фото с открытых источников

Падение стоимости Бензема и Неймара

Две из трех самых больших звезд лиги потеряли по 10 миллионов евро. Речь идет о Кариме Бенземе и Неймаре. Французу уже 35 лет и это наверняка самая большая причина падения трансферной стоимости игрока. Ведь в этом сезоне Саудовской лиги он сыграл 9 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста, сейчас его стоимость – 15 миллионов евро. У бразильца ситуация гораздо хуже. Основная причина падения стоимости игрока – это его тяжелая травма, которую он получил в игре за сборную и возраст. Неймар не сыграет до конца сезона, а в следующем году ему уже исполнится 32, сейчас он оценивается в 50 млн. евро. Также стоит отметить падение стоимости Сергея Милинковича-Савича, цена которого упала на 10 млн евро. Серб этим летом перешел в "Аль-Хиляль" вместе с Неймаром. В настоящее время его стоимость составляет 40 миллионов евро.


Неймар и Бензема подешевели: обновление стоимости игроков Саудовской лиги - фото 2

Цена Роналду

Что касается самого звездного игрока Саудовской лиги, то цена на Роналду с лета не изменилась и составляет 15 миллионов евро. Португальцу уже 38, однако пока он демонстрирует отличную форму и является лучшим бомбардиром лиги (11 голов в 9 матчах). Также в своем возрасте Криштиану идет на втором месте в списке голеадоров отбора на Евро-2024 – 9 мячей.

Читайте также, что бывший клуб Сергея Реброва "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии может предложить главной звезде "Реала" Винисиусу Жуниору контракт с зарплатой 200 млн евро в год. Контракт бразильского вингера с "сливочными" истекает следующим летом и при всех разговорах официально не было объявлено о продлении соглашения.



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Источник: https://www.transfermarkt.com/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0/marktwertaenderungen/wettbewerb/SA1/pos//detailpos/0/verein_id/0/land_id/0/plus/1/sort/datum.desc
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