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Невероятный удар: назван автор лучшего гола АПЛ в декабре (видео)

В ноябре лучшим голом луны был признан удар через себя Алехандро Гарначо

сегодня, 17:27
Автор:
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Куров Артем
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В английской Премьер-лиге подвели итоги декабря. Стал известен автор лучшего гола луны. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Невероятный удар: назван автор лучшего гола АПЛ в декабре (видео)

Макаллистер прзаднует гол. Фото с открытых источников

Кто забил лучший гол ноября в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ награду "Гол месяца" в декабре получил полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер, за его невероятный удар из-за пределов штрафной в матче с "Фулхэмом".


Все претенденты на лучший гол декабря в АПЛ

  • Мартин Эдегор (“Арсенал” 2:1 “Вулверхэмптон”);

  • Алексис Макаллистер ("Ливерпуль" 4:3 "Фулхэм");

  • Ватару Эндо ("Ливерпуль" 4:3 "Фулхэм");

  • Джеймс Макати (Шеффилд Юнайтед 1-0 Брентфорд);

  • Гарри Уилсон ("Фулхэм" 5-0 "Вест Хэм");

  • Дэнни Уэлбек ("Кристалл Пелас" 1-1 "Брайтон");

  • Первис Эступиньян ("Брайтон" 4-2 "Шпоры");

  • Коул Палмер (Лутон 2-3 Челси);

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Источник: https://www.premierleague.com/news/3853203
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