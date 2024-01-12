Невероятный удар: назван автор лучшего гола АПЛ в декабре (видео)



















В английской Премьер-лиге подвели итоги декабря. Стал известен автор лучшего гола луны. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.



Макаллистер прзаднует гол. Фото с открытых источников

Кто забил лучший гол ноября в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ награду "Гол месяца" в декабре получил полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер, за его невероятный удар из-за пределов штрафной в матче с "Фулхэмом".





Все претенденты на лучший гол декабря в АПЛ

Мартин Эдегор (“Арсенал” 2:1 “Вулверхэмптон”);

Алексис Макаллистер ("Ливерпуль" 4:3 "Фулхэм");

Ватару Эндо ("Ливерпуль" 4:3 "Фулхэм");

Джеймс Макати (Шеффилд Юнайтед 1-0 Брентфорд);

Гарри Уилсон ("Фулхэм" 5-0 "Вест Хэм");

Дэнни Уэлбек ("Кристалл Пелас" 1-1 "Брайтон");

Первис Эступиньян ("Брайтон" 4-2 "Шпоры");

Коул Палмер (Лутон 2-3 Челси);

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