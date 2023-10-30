Начались матчи четвертьфиналов Кубка Украины по футболу: когда смотреть

Сегодня, 30 октября, начался четвертьфинал Кубка Украины-2023/2024. В первом матче 1/4 "Виктория" из Сум принимала дома донецкий "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".



Кубок Украины по футболу. Фото с открытых источников

1/4 финала Кубка Украины стартовала с матча между "Викторией" из Сум против донецкого "Шахтера". В противостоянии команды с Первой лиги против действующего чемпиона Премьер-лиги, сильнее, как и ожидалось, оказался "Шахтер". "Горняки" победили со счетом 3:0, а голы забивали Назарина и Зубков в первом тайме и Ракицкий во втором.

Когда состоятся другие матчи

1 ноября "Черноморец" встретится с "Зарей" на стадионе "Черноморец" в Одессе в 15:00. Арбитром этого поединка будет Балакин М. А. из Киевской области. Наблюдатель арбитража – Арановский Е. А. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Калита М. Г. (Николаев).



2 ноября "Полесье" сыграет против "Александрии" на Центральном стадионе в Житомире в 15:00. Арбитром этого матча будет Романов В. М. из Днепра. Наблюдатель арбитража – Дердо О. В. (Черноморск). Делегат УАФ – Таран А. М. (Киевская обл.).



В последнем матче четвертьфинала "Оболонь" встретится с "Ворсклой" на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве в 17:00. Арбитром этого поединка будет Шурман Д. Л. из Киевской области. Делегат УАФ – Павленко И. М. (Винница).



Матчи полуфиналов пройдут 3 апреля 2024г. Финал намечен на 15 мая следующего года.



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