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Начались матчи четвертьфиналов Кубка Украины по футболу: когда смотреть

В первом матче 1/4 финала "Шахтер" одолел "Викторию"

сегодня, 17:53
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня, 30 октября, начался четвертьфинал Кубка Украины-2023/2024. В первом матче 1/4 "Виктория" из Сум принимала дома донецкий "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".

Начались матчи четвертьфиналов Кубка Украины по футболу: когда смотреть

Кубок Украины по футболу. Фото с открытых источников

1/4 финала Кубка Украины стартовала с матча между "Викторией" из Сум против донецкого "Шахтера". В противостоянии команды с Первой лиги против действующего чемпиона Премьер-лиги, сильнее, как и ожидалось, оказался "Шахтер". "Горняки" победили со счетом 3:0, а голы забивали Назарина и Зубков в первом тайме и Ракицкий во втором.


Начались матчи четвертьфиналов Кубка Украины по футболу: когда смотреть - фото 2
Начались матчи четвертьфиналов Кубка Украины по футболу: когда смотреть - фото 3
Начались матчи четвертьфиналов Кубка Украины по футболу: когда смотреть - фото 4

Когда состоятся другие матчи

1 ноября "Черноморец" встретится с "Зарей" на стадионе "Черноморец" в Одессе в 15:00. Арбитром этого поединка будет Балакин М. А. из Киевской области. Наблюдатель арбитража – Арановский Е. А. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Калита М. Г. (Николаев).

2 ноября "Полесье" сыграет против "Александрии" на Центральном стадионе в Житомире в 15:00. Арбитром этого матча будет Романов В. М. из Днепра. Наблюдатель арбитража – Дердо О. В. (Черноморск). Делегат УАФ – Таран А. М. (Киевская обл.).

В последнем матче четвертьфинала "Оболонь" встретится с "Ворсклой" на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве в 17:00. Арбитром этого поединка будет Шурман Д. Л. из Киевской области. Делегат УАФ – Павленко И. М. (Винница).

Матчи полуфиналов пройдут 3 апреля 2024г. Финал намечен на 15 мая следующего года.

Читайте также, что в эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли. "Комментарии" разобрали самые интересные из них.



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Источник: https://uaf.ua/article/49839
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