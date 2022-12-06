На Чемпионате мира повторили рекорд Шовковского (ВИДЕО)



















Во время матча 1/8 финала Чемпионата мира 2022 вратарь сборной Марокко Яссин Буну смог повторить уникальное достижение украинского голкипера Александра Шовковского. Во время серии пенальти на ЧМ в Катаре вратарь не пропустил ни одного мяча.

Вратарь Марокко повторил рекорд Шовковского. Фото: из открытых источников

6 декабря состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Испании. Европейцы были фаворитами перед матчем. По оценкам букмекеров коэффициент на победу испанцев составлял 1,6, в то время как на марокканцев давали 5,55.

Несмотря на это, вратари своих сборных не пропустили ни одного удара по своим воротам за 90 минут матча. Дополнительное время также истекло без забитых голов. По правилам ЧМ должна была начаться серия пенальти за выход в следующий раунд соревнований.

Первыми пробивали марокканцы, Сабири забил гол Симону. В то время как удар испанского игрока Сарабрия вратарь сборной Марокко отразил. Яссин Буну справился с еще двумя ударами испанцев – Солера и Бускетса.

Посмотреть видеообзор матча Марокко – Испания можно ниже:

Таким образом, марокканский вратарь повторил легендарное достижение украинского футболиста Александра Шовковского и оставил свои ворота сухими после серии послематчевых пенальти. В 2016 году во время матча 1/8 финала Чемпионата мира сборная Украины прошла в следующий этап благодаря серии послематчевых пенальти, когда Александр Шовковский сохранил свои ворота сухими.

Александр Шовковский установил рекорд на Чемпионате мира 2006 года можно ниже:

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