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Главная Новости Спорт футбол "Мы заставим Уэмбли замолчать": тренер сборной Дании о полуфинале Евро-2020
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"Мы заставим Уэмбли замолчать": тренер сборной Дании о полуфинале Евро-2020

Каспер Хьюлманд решительно настроен победить сборную Англии и провести свою команду в финал Евро-2020

сегодня, 10:30
Автор:

Данило Матюха

Перед датским лагерем стоит задача заставить "Уэмбли" замолчать в среду, 7 июля, во время полуфинала чемпионата Европы между Данией и Англией. Об этом заявил главный тренер команды Каспер Хьюлманд, сообщает TV Sport 2.

"Мы заставим Уэмбли замолчать": тренер сборной Дании о полуфинале Евро-2020

Каспер Хьюлманд - фото из открытых источников

Тренерский состав национальной команды Дании считает, что с выходом Англии в полуфинал турнира, где заключительные этапы будут проходить на родном для них стадионе "Уэмбли", Евро можно считать некой футбольной вечеринкой для местных болельщиков.

Также англичане будут подавляющим большинством на трибунах в среду вечером, поэтому датская команда хотела бы стать теми, кто завершит английский фестиваль.

"Я не знаю, хотим ли мы быть убийцами вечеринок. Вот как вы на это смотрите? Думаю, если мы выиграем на "Уэмбли", это снова приведет в движение улицы Дании. По крайней мере, так мы на это смотрим. Мы хотим, чтобы футбольный праздник продолжался в Дании. Я не вижу ничего лучше, чем если бы мы стали назойливым камнем в обуви в Англии", — заявил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд.

По словам наставника, вопреки карантинным ограничениям со стороны Великобритании его команда не останется без поддержки. По последней информации, минимум 2000 датчан, проживающих в Англии, приобрели билеты на полуфинальный матч.

Напомним, что три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020. Британские власти отказались изменить правила въезда, а это означает, что датские футбольные фанаты не могут попасть на "Уэмбли" и посмотреть полуфинал чемпионата Европы в среду против Англии, если только они не проживают в Великобритании.


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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-04-danmark-vil-vaere-en-sten-i-skoene-paa-englaenderne
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