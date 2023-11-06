"Мы растем еженедельно как команда": Миколенко о своем голе и игре "Эвертона"

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
В матче Английской Премьер-лиги против Брайтона защитник Эвертона Виталий Миколенко забил свой первый гол на Гудисон Парк и в текущем сезоне АПЛ. Украинец поделился впечатлениями от этого и игры команды, сообщает официальный сайт команды, передают "Комментарии".
Миколенко перед матчем. Фото прес-служба "Эвертона"
Я стараюсь играть в каждой игре на 100 процентов, я хочу становиться еще лучше, и каждый день упорно работаю, чтобы продолжать совершенствоваться. Я хочу помогать своим одноклубникам и делать все для этой команды.
Также Миколенко был недоволен результатом игры с "Брайтоном". Защитник считает, что "Эвертон" заслужил три очка вместо одного.
Читайте также, что сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". В основе "синих" может появиться недавно восстановившийся после травмы Михаил Мудрик, сообщает издание football.london, передают "Комментарии".
Обсуждения
Новости