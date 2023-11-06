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"Мы растем еженедельно как команда": Миколенко о своем голе и игре "Эвертона"

Миколенко считает, что "Эвертон" заслужил победу в матче с "Брайтоном"

сегодня, 14:30
Автор:
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Куров Артем
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В матче Английской Премьер-лиги против Брайтона защитник Эвертона Виталий Миколенко забил свой первый гол на Гудисон Парк и в текущем сезоне АПЛ. Украинец поделился впечатлениями от этого и игры команды, сообщает официальный сайт команды, передают "Комментарии".

"Мы растем еженедельно как команда": Миколенко о своем голе и игре "Эвертона"

Миколенко перед матчем. Фото прес-служба "Эвертона"


Я стараюсь играть в каждой игре на 100 процентов, я хочу становиться еще лучше, и каждый день упорно работаю, чтобы продолжать совершенствоваться. Я хочу помогать своим одноклубникам и делать все для этой команды.

АПЛ – это тяжелая и, наверное, лучшая лига в мире. Нужно время, чтобы адаптироваться, но у меня есть отличные товарищи по команде, и я думаю, что мы сильная команда, которая хорошо играет. Это удивительное ощущение — забивать на Гудисон Парк. Два года назад я не мог представить, что добьюсь этого, – сказал украинец.

”Мы растем еженедельно как команда”: Миколенко о своем голе и игре ”Эвертона” - фото 2

Также Миколенко был недоволен результатом игры с "Брайтоном". Защитник считает, что "Эвертон" заслужил три очка вместо одного.

Я разочарован, мы сыграли хорошо и заслужили три очка. Мы были острее, и болельщики также сыграли свою роль. Думаю, в итоге нам не повезло. "Брайтон" — тяжелый соперник. Я думаю, что наш игровой план сработал хорошо, и мы не заслуживали того, чтобы соперник сравнял счет. Это был несчастный случай. Но мы растем еженедельно как команда, вы можете это видеть. Мы ежедневно упорно работаем вместе на тренировках, чтобы показать достойные выступления и подарить положительные результаты, – отметил Миколенко.

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Источник: https://www.evertonfc.com/news/3770935/mykolenko-reveals-reason-behind-everton-growth
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