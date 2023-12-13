"Мы имеем большие амбиции": слова тренера "Шахтера" перед матчем ЛЧ из "Порту"

Сегодня в Португалии пройдет решающий для донецкого "Шахтера" матч против "Порту". Главный тренер "горняков" Марино Пушич дал пресс-конференцию перед игрой. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".



Марино Пушич перед матчем. Фото с открытых источников

Мы добились нашей основной цели — остаться в еврокубках, что отлично. Шахтер является очень амбициозной командой, которая хочет добиться еще большего. Потому будем бороться за это. Порту очень стабильная команда, у которой хорошая организация.

По моему мнению, это будет трудная игра для обеих сторон. Как я всегда говорю, мы приехали сюда соперничать, и безразлично, где мы играем и против кого.

Мы одна команда: вместе атакуем, вместе защищаемся, сражаемся друг за друга. В этом наша основная сила, конечно, кроме наших тактических навыков, манеры игры, умение мощно атаковать.

Не все футболисты находятся в лучшей форме. Конопля не будет играть. Также у других футболистов есть некоторые проблемы после последнего матча. Подготовка дается нелегко из-за длинных переездов. Если ты так близко к самому высокому уровню, то нужно сделать максимум, чтобы дойти до него, – сказал Пушич.