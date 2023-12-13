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"Мы имеем большие амбиции": слова тренера "Шахтера" перед матчем ЛЧ из "Порту"

Чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов "Шахтеру" нужна только победа

сегодня, 15:07
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в Португалии пройдет решающий для донецкого "Шахтера" матч против "Порту". Главный тренер "горняков" Марино Пушич дал пресс-конференцию перед игрой. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Мы имеем большие амбиции": слова тренера "Шахтера" перед матчем ЛЧ из "Порту"

Марино Пушич перед матчем. Фото с открытых источников


Мы добились нашей основной цели — остаться в еврокубках, что отлично. Шахтер является очень амбициозной командой, которая хочет добиться еще большего. Потому будем бороться за это. Порту очень стабильная команда, у которой хорошая организация.

По моему мнению, это будет трудная игра для обеих сторон. Как я всегда говорю, мы приехали сюда соперничать, и безразлично, где мы играем и против кого.

Мы одна команда: вместе атакуем, вместе защищаемся, сражаемся друг за друга. В этом наша основная сила, конечно, кроме наших тактических навыков, манеры игры, умение мощно атаковать.

Не все футболисты находятся в лучшей форме. Конопля не будет играть. Также у других футболистов есть некоторые проблемы после последнего матча. Подготовка дается нелегко из-за длинных переездов. Если ты так близко к самому высокому уровню, то нужно сделать максимум, чтобы дойти до него, – сказал Пушич.

Матч "Порту" — "Шахтер" состоится сегодня на "Эштадиу ду Драгау" в 22:00. Чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов "горнякам" нужна только победа.

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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/december/12_news/12_marino-pusic/
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