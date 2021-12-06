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Мы будем побеждать, - Ринат Ахметов рассказал о планах "Шахтера"

Ринат Ахметов рассказал, будут ли новые трансферы "Шахтера"

сегодня, 18:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Ринат Ахметов в интервью каналу "Украина 24" рассказал, каким он видит свой футбольный клуб "Шахтер" в перспективе. По его словам, команда будет сильной и успешной. 

Мы будем побеждать, - Ринат Ахметов рассказал о планах "Шахтера"

Ринат Ахметов рассказал о планах клуба, фото из открытых источников

Президент клуба рассказал, что помнит каждый матч за 25 лет каждую минуту и каждый гол.

"Я влюблен в футбол, в "Шахтер". Я буду делать все, чтобы наша команда радовала болельщиков смелой, интересной игрой. Хочу дальше инвестировать в качество нашей игры. У нас очень молодая команда. Смелый, амбициозный тренер", — пояснил Ахметов.

Руководитель клуба "Шахтера" говорит, что в игре с "Риал Мадрид" по технике игры команда играет очень хорошо, несмотря на то, что матч они не выиграли. Относительно тренерского штаба, то Ахметов говорит, что ему очень импонирует тренерский штаб.

"Это одна команда. Как они переживают каждую секунду игры! Болельщикам интересно наблюдать за ними. Штаб идет правильным путем. Если в твоих руках победа, это не значит, что ты идешь правильно. Если в твоих руках поражение, то это не значит, что ты идешь неправильным путем. Шахтер идет правильной дорогой", — говорит Ринат Леонидович.

Относительно новых трансферов, то Ахметов говорит, что он готов инвестировать в новых игроков, которые усилят игру команды.

"Мы хотим купить игроков не для видимости, а для усиления команды. Если мы увидим тех игроков, которые нам нужны, которые сделают спектакль на поле, которыми мы будем восхищаться, мы это сделаем", — объяснил Ахметов.

Президент клуба восхищается тренером Роберто де Дзерби, который доверяет молодым игрокам на поле. По его словам, "Шахтер" будет успешным и сильным, просто нужно работать и верить в тренерский штаб и игроков. Ахметов убежден, что клуб будет снова побеждать в европейских матчах.

Как сообщал портал "Комментарии", умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iW8RQjLUJCI
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