Мы будем побеждать, - Ринат Ахметов рассказал о планах "Шахтера"

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Козлова Альбіна
Ринат Ахметов в интервью каналу "Украина 24" рассказал, каким он видит свой футбольный клуб "Шахтер" в перспективе. По его словам, команда будет сильной и успешной.
Ринат Ахметов рассказал о планах клуба, фото из открытых источников
Президент клуба рассказал, что помнит каждый матч за 25 лет каждую минуту и каждый гол.
Руководитель клуба "Шахтера" говорит, что в игре с "Риал Мадрид" по технике игры команда играет очень хорошо, несмотря на то, что матч они не выиграли. Относительно тренерского штаба, то Ахметов говорит, что ему очень импонирует тренерский штаб.
Относительно новых трансферов, то Ахметов говорит, что он готов инвестировать в новых игроков, которые усилят игру команды.
Президент клуба восхищается тренером Роберто де Дзерби, который доверяет молодым игрокам на поле. По его словам, "Шахтер" будет успешным и сильным, просто нужно работать и верить в тренерский штаб и игроков. Ахметов убежден, что клуб будет снова побеждать в европейских матчах.
Как сообщал портал "Комментарии", умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо".
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