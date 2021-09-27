Умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо"

В возрасте 56 лет ушел в вечность полузащитник двух легендарных футбольных команд — донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Сергей Герасимец. Об этом сообщает пресс-служба команды горняков.

Сергей Герасимец (фото из открытых источников)

Известный футболист родился в столице Украины в 1965 году. Начинал он в киевском "Динамо". Но показать свои лучшие спортивные качества здесь он не смог, потому длительное время находился запасным.

Далее в его карьере уже сборная донецкого "Шахтера". Родная команда, за которую он сыграл более полсотни разных матчей и забил 4 мяча, сделала его популярным. Также Герасимец успел не только поиграть, но и развивать футбол, как спорт в Беларуси, России, Израиле и Литве.

Футболу он отдал всю жизнь, рассказывают о нем коллеги. Два последних десятилетия он был хорошим тренером. Последний футбольный коллектив — команда "Яруда" с российского Санкт-Петербурга, для футболистов которого он навсегда остался классным футболистом, мастером и наставником.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что скончался бывший футболист харьковского "Металлиста". 10 сентября ни стало известного в Украине футболиста, бывшего игрока и защитника команды "Металлист" из Харькова Дениса Барвинки. Его сердце остановилось в 27 лет, впереди было много мечтаний и планов, которым не суждено осуществиться. Почему так резко оборвалась жизнь перспективного игрока в футбол, еще не выяснено. Но остались воспоминания о Денисе, его любовь к футболу, его результативные передачи, его техника игры. Этот игрок известной команды из Харькова был очень везучим, потому что его выделил среди другой молодежи екс-тренер "Металлиста" Мирон Маркевич. И назначил в состав основной команды.

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