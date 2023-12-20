Мудрик спасает "Челси" от поражения: обзор матча



















Вчера в Кубке английской лиги встречались лондонский "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед". Сороки вели в счете почти до самого конца встречи, но синих спас гол Михаила Мудрика. Гол украинца и обзор матча смотрите в материале "Комментариев".



Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК Челси

Гол Мудрика

На 16-й минуте матча игрок "Ньюкасла" Калум Уилсон открыл счет в матче. Челси пытался отыграться, но все было безрезультатно, пока на 90 2 компенсированной минуте Михаил Мудрик, появившийся со скамейки запасных во втором тайме не воспользовался ошибкой Трипьера в собственной штрафной. Украинец опередил англичанина и пробил низом в угол ворот. В итоге основное время матча завершилось вничью 1:1. По регламенту турнира команды сразу били одиннадцатиметровые удары. Здесь "Челси" оказался сильнее 4:2. За гостей пенальти не реализовали Триппьер и Ритчи, а за синих в серии забил Мудрик.

Появившись на поле на 78 минуте Михаил Мудрик забил гол, получил желтую карточку и реализовал пенальти в послематчевой серии. От Whoscored украинец получил отметку 7,1.

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