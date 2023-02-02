Мисс Чемпионат мира на пляже. Она показала фотографии в бикини

Ивана Кнолль поддержала сборную Хорватии на Чемпионате мира 2022 года в Катаре. Многие поклонники назвали модель самой сексуальной болельщицей Чемпионата мира и мисс Чемпионата мира. Инфлюэнсер быстро стала звездой Instagram. Она выкладывает в сеть много фотографий, а недавно показала фотографии с пляжа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram хорватская модель.

Ивана Кнолль на Чемпионской світу. Фото из открытых джерел

Хорватская модель не в первый раз посещает Чемпионат мира. В 2014 году Ивана Кнолл была в Бразилии, далее в России в 2018 и в Катаре в прошлом году. Именно последний чемпионат мира привлек внимание к хорватской болельщице. К началу Чемпионата мира по футболу в Катаре на Кнолль было 600 тысяч подписчиков в Instagram, а после ЧМ количество выросло до более 3,6 млн.

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Несмотря на то, что Чемпионат мира по футболу уже давно закончился, об Иване Кнолл все еще много говорят. Знаменитость, которую многие поклонники называют мисс Чемпионат мира, выкладывает в сеть много горячих фото. В этот раз модель опубликовала в своем профиле в Instagram фото, сделанные на пляже в Майами.

Просмотреть фотографии Иваны Кнолль с американского пляжа можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая сексуальная болельщица мира посетила все матчи сборной Хорватии в Катаре. Хорватская модель, посещая футбольный стадион, постоянно меняла свой образ.

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