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Мисс Чемпионат мира на пляже. Она показала фотографии в бикини

Самая сексуальная болельщица Чемпионат мира хорватская модель Ивана Кнолля показала фото в бикини на пляже.

сегодня, 15:05
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Автор:

Slava Kot

Ивана Кнолль поддержала сборную Хорватии на Чемпионате мира 2022 года в Катаре. Многие поклонники назвали модель самой сексуальной болельщицей Чемпионата мира и мисс Чемпионата мира. Инфлюэнсер быстро стала звездой Instagram. Она выкладывает в сеть много фотографий, а недавно показала фотографии с пляжа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram хорватская модель.

Мисс Чемпионат мира на пляже. Она показала фотографии в бикини

Ивана Кнолль на Чемпионской світу. Фото из открытых джерел

Хорватская модель не в первый раз посещает Чемпионат мира. В 2014 году Ивана Кнолл была в Бразилии, далее в России в 2018 и в Катаре в прошлом году. Именно последний чемпионат мира привлек внимание к хорватской болельщице. К началу Чемпионата мира по футболу в Катаре на Кнолль было 600 тысяч подписчиков в Instagram, а после ЧМ количество выросло до более 3,6 млн.


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Несмотря на то, что Чемпионат мира по футболу уже давно закончился, об Иване Кнолл все еще много говорят. Знаменитость, которую многие поклонники называют мисс Чемпионат мира, выкладывает в сеть много горячих фото. В этот раз модель опубликовала в своем профиле в Instagram фото, сделанные на пляже в Майами.

Просмотреть фотографии Иваны Кнолль с американского пляжа можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая сексуальная болельщица мира посетила все матчи сборной Хорватии в Катаре. Хорватская модель, посещая футбольный стадион, постоянно меняла свой образ.

Также "Комментарии" писали, что известный бразильский футболист расстался со своей 21-летней партнершей, несмотря на то, что у них недавно родилась дочь. Об этом сообщила девочка звезды Английской Премьер-лиги.



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Источник: https://www.instagram.com/knolldoll/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c6281739-7b78-42b6-8bce-13bdcd4475a7
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