Мирча Луческу объяснил, почему покинул киевское "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) вновь остался без главного тренера. Об этом рассказал сам Мирча Луческу в интервью gsp.ro.

По данным источника, Мирча Луческу сам отказался от работы в столице Украине из-за постоянного давления киевских болельщиков. До этого президент киевского клуба Игорь Суркис подписал с тренером контракт на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

"Стоит признать, что я не буду работать в киевском "Динамо". Изначально благодарен Игорю и Григорию Суркисам, которые меня пригласили в команду. К сожалению, я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно фанатов киевского клуба. Я - не трус. Все же помнят, как я был в "Бешикташе" и "Галатасарае". А это непримиримые соперники. Мне, как и всем игрокам, нужна фанатская поддержка на протяжении всего матча. Мое появление в "Динамо" не имеет никакого отношения к деньгам. Мне было интересен этот вызов", - признался Луческу.

Как ранее сообщали "Комментарии", тренером киевского "Динамо" будет иностранец.









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