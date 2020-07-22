Киевское "Динамо" будет тренировать иностранец

Возвращения Сергей Реброва на пост главного тренера футбольного клуба "Динамо" не произойдет. Как стало известно Dynamo.kiev.ua, 46-летний наставник венгерского "Ференцвароша", получив предложение от киевского клуба, решил пока не возвращаться в Украину.

Теперь руководство "Динамо" вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов на должность главного тренера команды. Несмотря на слухи вокруг наставника луганской "Зари" Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для "бело-синих".

Кроме того, как стало нам известно, в "Динамо" вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрием Калитвинцева. А вот кандидатура главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова в поле зрения руководства "Динамо" находится.

Наконец, в "Динамо" рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось накануне. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне, но оно прекрасно известно украинским болельщикам.

Как ранее сообщали "Комментарии", футбольный клуб "Динамо" остался без главного тренера.













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