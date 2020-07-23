Динамо назначило нового главного тренера

Киевское "Динамо" официально сообщает, что новым главным тренером команды стал 74-летний румынский специалист Мирча Луческу, который 12 лет тренировал самого принципиального соперника бело-синих - "Шахтер", пишет UaФутбол.

Контракт подписан на два года с возможностью продления ещё на год.

Луческу покинул донецкий клуб в 2016 году после того, как два года подряд проигрывал чемпионский титул "Динамо" Сергея Реброва. Мистер возглавил российский "Зенит", с которым занял третье место в РПЛ. Сотрудничество с клубом Газпрома длилась всего один сезон. В 2017-м возглавил сборную Турции, но успехов не достиг и был уволен в 2019-м. С тех пор оставался без работы.

В своем послужном списке Луческу также имеет работу с "Брешией" и "Интером", бухарестским "Динамо" и "Рапидом", стамбульским "Бешикташем" и "Галатасараем". Он по два раза выигрывал чемпионаты Румынии и Турции, восемь раз приводил "Шахтер" к чемпионству в Украине, шесть раз выигрывал украинский Кубок, а в 2009-м году под его руководством горняки завоевали свой единственный евротрофей - Кубок УЕФА. С "Галатасараем" Луческу выигрывал Суперкубок Европы 2000 года.

Работая в Украине, прославился агрессивным стилем общения со СМИ. Неоднократно обвинял "Динамо" в подковерных играх, которыми объяснял неудачи его команды. В своей работе сделал ставку на бразильскую атаку и украинский защиту, из-за чего воспитанники клубной академии атакующего амплуа фактически не имели шансов пробиться в основу.

Как ранее сообщали "Комментарии", футбольный клуб "Динамо" остался без главного тренера.



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