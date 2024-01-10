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"Милан" против "Аталанты": где смотреть четвертьфинальный матч Кубка Италии

"Милан" находится на третьей позиции в Серии А, а "Аталанта" идет на шестой строчке

сегодня, 15:58
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных матча Кубка Италии. В одном из них сыграют "Милан" и "Аталанта". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

"Милан" против "Аталанты": где смотреть четвертьфинальный матч Кубка Италии

Матч Милан - Аталанта. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру между "Миланом" и "Аталантой" можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/4 Кубка Италии

  • "Фиорентина" — "Болонья" 0:0 (после серии пенальти 5:4)

  • "Лацио" — "Рома" (10 января, 19:00)

  • "Милан" — "Аталанта" (10 января, 22:00)

  • "Ювентус" — "Фрозиноне" (11 января, 22:00)

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Источник: https://comments.ua/ua
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