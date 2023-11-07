"Милан" - "ПСЖ", "Боруссия" - "Ньюкасл": где смотреть матчи Лиги чемпионов

Уже сегодня стартуют первые восемь матчей 4-го тура Лиги чемпионов. Среди самых интересных это матчи группы F, где "Милан" будет принимать "ПСЖ", а "Боруссия" сыграет дома с "Ньюкаслом". Где и о которой смотреть эти матчи сообщают "Комментарии".



Мбаппе праздует гол. Фото с открытых источников

Где смотреть "Милан" — "ПСЖ"

Игру "Милан" — "ПСЖ" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00.



"ПСЖ" занимает в группе первую позицию после трех сыгранных туров. Команда Луиса Энрике победила "Боруссию", затем уступила "Ньюкаслу", а в матче двухнедельной давности дома обыграла "Милан".



"Милан" находится на последней строчке в квартете F. "Россонери" кроме поражения парижанам сыграли в нулевые ничьи с "Боруссией" и "Ньюкаслом".



"Боруссия" — "Ньюкасл"

Матч "Боруссия" — "Ньюкасл" также можно будет посмотреть в 19:45 на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии, что у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт".



"Шмели" и "сороки" делят между собой второе и третье место в квартете. Каждая из команд по одному разу победила, проиграла и сыграла вничью. В матче две недели назад "Боруссия" одержала выездную победу над "Ньюкаслом" со счетом 1:0.



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