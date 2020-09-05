Месси заявил, что остается в «Барселоне»

Лионель Месси заявил, что он останется в "Барселоне", несмотря на недавние планы уйти из футбольного клуба. Об этом пишет CNN со ссылкой на эксклюзивный комментарий футболиста изданию Goal.com.



Решение 33-летнего форварда было озвучено чуть более чем через неделю после того, как он отправил в клуб письмо, в котором сообщал, что хочет уйти.

В июле 2017 года "Барселона" и Месси объявили о продлении контракта, который продлит его до 30 июня 2021 года и, как сообщается, обойдется в 565 000 евро в неделю.

Отец и агент Месси, Хорхе Месси, полагал, что у его сына был пункт в контракте, который позволял ему бесплатно покинуть "Барселону" этим летом. Однако и "Барселона", и Примера Дивисьон профессиональной футбольной лиги Испании настаивали на том, что действующий контракт действителен.

CNN связался с представителями "Барселоны" и Месси, но пока не получил ответа.

Напомним, что стало известно, сколько новая команда Месси сможет заработать на его имени. Любой клуб, стремящийся привлечь на свою сторону величайшего футболиста всех времен, должен будет потратить сотни миллионов долларов на его зарплату. И это не считая 825 млн долл., которые ФК "Барселона" хочет получить за трансфер.

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