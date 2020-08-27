Стало известно, сколько новая команда Месси сможет заработать на его имени

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб. Любой клуб, стремящийся привлечь на свою сторону величайшего футболиста всех времен, должен будет потратить сотни миллионов долларов на его зарплату. И это не считая 825 млн долл., которые ФК "Барселона" хочет получить за трансфер. Об этом пишет Bloomberg.



В свою очередь, его новая команда может рассчитывать на 175 млн долл. прибыли в год, если аргентинский форвард продолжит играть в такой же замечательной спортивной форме, как и ранее. Об этом свидетельствуют расчеты Мэтта Бальванца, вице-президента по аналитике консалтинговой фирмы в области спорта и развлечений at Navigate.

Согласно расчетам аналитиков, около 2 миллионов футболок Месси продаются каждый год по ценам от 100 до 200 долл. Команды обычно получают 15% выручки от продажи одежды, поэтому его новая команда может рассчитывать на 45 млн долл. только от продажи футболок.

Бальванц также отмечает, что если посмотреть на доходы "Барселоны", то в 2019 году они были на уровне 960 млн долл. Если предположить, что каждый из одиннадцати членов клуба отвечает за равную долю этих продаж, Месси будет приносить около 87 млн долл. (эта цифра включает продажи одежды). Если же учесть, что многие зрители покупают билеты на футбол только из-за Месси, то футболист может приносить около 175 млн долл. в год.

Это ошеломляющая сумма, но недалеко от того, насколько Transfermarkt уже оценивал стоимость Месси в прошлом. В 2018 году футбольный сайт оценил его в 198 млн долл. Его текущая рыночная стоимость составляет 123 млн долл.

Используя ту же логику, потенциальный уход Месси, вероятно, положит конец положению "Барселоны" как самого богатого клуба в футболе. И это дало бы значительный рост доходов любой команде, которая решит подписать 33-летнего игрока, ставшего синонимом успехов "Барсы" на поле и вне его в последние годы. "Манчестер Сити", который в настоящее время выступает за него, занимает шестое место в футбольной денежной Лиге "Делойта".

Напомним, аргентинец уже провел встречу с руководством и тренерским штабом, где и рассказал о своем желании. Напомним, контракт Месси с "Барселоной" действует до 2021-го года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!