Названы лучшие украинские спортсмены 2020 года

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Кириєнко Анна
Ассоциация спортивных журналистов Украины опубликовала список лучших отечественных спортсменов-атлетов 2020 года. Рейтинг составлял Экспертный Совет ассоциации, состоящий из 12 украинских спортивных журналистов — членов правления организации.
Опубликован рейтинг лучших атлетов 2020 года
Список выглядит следующим образом.
1. Марина Бех-Романчук
Девушка завоевала титул лучшего атлета года. Марина специализируется в прыжках в длину. Она призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
2. Ярослава Магучих
Спортсменка специализируется на прыжках в высоту, чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (возрастная группа до 20 лет).
3. Алексей Новиков
Алексей — украинский силач, самый сильный человек мира 2020, обладатель четырех титулов "Самый сильный человек Украины".
4. Ольга Харлан
Ольга — украинская фехтовальщица, восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта по фехтованию, лучшая спортсменка 2008 и 2009 годов.
5. Дмитрий Подручный
Дмитрий — украинский биатлонист, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион и призер Зимней Универсиады, призер чемпионатов Европы по биатлону, участник и призер этапов Кубка мира по биатлону.
6. Михаил Романчук
Михаил — украинский пловец, чемпион Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017-го года, медалист юношеских олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по плаванию. Парень установил мировой рекорд Европы на дистанцию 800 м вольным стилем.
7. Дарья Билодид
Дарья — украинская дзюдоистка, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира.
8. Семен Новиков
Семен — украинский борец греко-римского стиля, выступающий в категории до 87 кг. Чемпион Европы 2020 года с греко-римской борьбы, двукратный чемпион мира U-23, двукратный серебряный призер Чемпионата Украины.
9. Алина Ягупова
Алина — украинская баскетболистка. Играет на позиции форварда. Капитан сборной Украины. Девушка стала лучшим игроком тура квалификации чемпионата Европы 2019 года.
10. Юлия Левченко
Юлия — украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014. Ее лучший результат — 2,02 м в помещении и 2,02 м на открытом воздухе.
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