Названы лучшие украинские спортсмены 2020 года

Ассоциация спортивных журналистов Украины опубликовала список лучших отечественных спортсменов-атлетов 2020 года. Рейтинг составлял Экспертный Совет ассоциации, состоящий из 12 украинских спортивных журналистов — членов правления организации.

Опубликован рейтинг лучших атлетов 2020 года

Список выглядит следующим образом.

1. Марина Бех-Романчук

Девушка завоевала титул лучшего атлета года. Марина специализируется в прыжках в длину. Она призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.



2. Ярослава Магучих

Спортсменка специализируется на прыжках в высоту, чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (возрастная группа до 20 лет).



3. Алексей Новиков

Алексей — украинский силач, самый сильный человек мира 2020, обладатель четырех титулов "Самый сильный человек Украины".



4. Ольга Харлан

Ольга — украинская фехтовальщица, восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта по фехтованию, лучшая спортсменка 2008 и 2009 годов.

5. Дмитрий Подручный

Дмитрий — украинский биатлонист, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион и призер Зимней Универсиады, призер чемпионатов Европы по биатлону, участник и призер этапов Кубка мира по биатлону.



6. Михаил Романчук

Михаил — украинский пловец, чемпион Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017-го года, медалист юношеских олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по плаванию. Парень установил мировой рекорд Европы на дистанцию 800 м вольным стилем.



7. Дарья Билодид

Дарья — украинская дзюдоистка, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира.



8. Семен Новиков

Семен — украинский борец греко-римского стиля, выступающий в категории до 87 кг. Чемпион Европы 2020 года с греко-римской борьбы, двукратный чемпион мира U-23, двукратный серебряный призер Чемпионата Украины.



9. Алина Ягупова

Алина — украинская баскетболистка. Играет на позиции форварда. Капитан сборной Украины. Девушка стала лучшим игроком тура квалификации чемпионата Европы 2019 года.



10. Юлия Левченко

Юлия — украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014. Ее лучший результат — 2,02 м в помещении и 2,02 м на открытом воздухе.





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