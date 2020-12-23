В величии отказано: топ-5 спортсменов, карьера которых была безжалостно разрушена

Но есть в истории спортсмены, которые могли бы, по мнению многих аналитиков и экспертов, разрушить безоговорочное наследие некоторых "небожителей" спортивного Олимпа. Многие из них уже никогда и нигде не сыграют, и не выйдут на площадку или в ринг, но споры об их потенциальном величии никогда не утихнут. "Комментарии" разбирались, каких спортсменов общество недооценивает.



Лен Байас

Сложно представить в 2020 году ситуацию, когда один из самых перспективных молодых баскетболистов оказался без надежной "опеки". Сейчас каждый шаг и твит начинающих звезд имеет свой резонанс среди фанатов и, попадая в неловкую или спорную ситуацию, не только спортсмен несет убытки, но и сопутствующие "присоски" в виде спонсоров, рекламных агентов, маркетинговых агентств и т.д. Поэтому смерть от передозировки кокаином в 1986 году, на второй день после драфта (драфт – в спорте, процедура выбора профессиональными командами игроков, не заигранных ни за одну команду в лиге, – ред.), видится сейчас чем-то настолько странным, далеким и авантюрным, что сложно вписать такую ситуацию в современный спорт.

Эксперты от баскетбола говорили о Байасе в университете Мэрилэнд примерно так: Майкл Джордан и Лен Байас удивительно похожи, но у Лена есть хороший средний бросок.

Впоследствии, убитая горем мать, прокомментирует его смерть очень точно: "Своей смертью он сделал больше, чем сумел бы сделать при жизни". Так и случилось – НБА при Дэвиде Стерне ужесточили наказание за нарушение антинаркотической программы и усилили контроль за игроками. А баскетбольный мир так и не узнал о феноменальной одаренности этого парня.





Владимир Ященко

Забытый украинский уникум из Запорожья, с внешностью голливудского киноактера, который оказался последним чемпионом мира в прыжках в высоту перекидным способом. Юноша, который отправил на свалку истории рекорд в юниорах еще одного великого советского прыгуна Валерия Брумеля, взяв планку 222 см.

На встрече юниорских сборных США и СССР в 1977 году в Ричмонде (США) он становится, впоследствии, главным объектом американских спортивных журналистов и ошеломленных зрителей. Ященко устанавливает подряд три рекорда: юниорский рекорд в 227 см, рекорд Европы в 231 и, наконец, мировой рекорд в 223 сантиметра, улучшив рекорд американского прыгуна Дуайта Стоунза. В 1978 году Владимир Ященко установил в Милане новый рекорд для залов – 235 см, а в Тбилиси в том же году побил свой же мировой рекорд и прыгнул на 234 см. И это в неполных 20 лет.

Тренер Валерия Брумеля, к которому иногда обращался Ященко за помощью, так отзывался о юноше: "Это был талантище милостью Божьей. Гений, чистый гений! Природа так его одарила, что даже при видимых погрешностях он вытворял невероятные вещи. По сути, взлетал где-то на 2,50, но из-за технических ошибок брал меньше, чем на самом деле мог. А сколько он мог – одному Богу известно".

Итог его карьеры печален – разрыв связок колена при подготовке к Кубку мира в Токио и невозможность выступать на былом уровне. После 1983 года он не видел себя в спорте и ушел, по сути, в никуда. В итоге, сломленный жизненными обстоятельствами Владимир Ященко ушел из жизни в 40 лет от злоупотребления алкоголем.





Айк Ибеабучи

Если говорить об идеальной антропометрии, мощи и стойкости в боксе, то зачастую приходят на ум совершенно разные боксеры. Майкл Грант обладал внушительными габаритами, например, но абсолютно не знал, что с ними делать. Как часто говорили, боксер, который боится ударить в лицо. А вот Девиду Туа, с его небывалой мощью, часто не хватало роста против высоких соперников. Список можно конечно продолжать, но был в истории бокса один забытый чемпион, судьба которого сломалась, практически, на пике – это Айк Ибеабучи по прозвищу "Президент". Идеальная антропометрия, скорость и выносливость вкупе с серьезной мощью панчера.

Многие эксперты пророчили ему звездные годы правления в самом престижном дивизионе. Последней его жертвой стал фантастически одаренный Крис Бёрд, который заигрался и попался на тяжеленный апперкот и кросс от нигерийца. Был им бит и непобежденный на тот момент Девид Туа. Но именно в том феноменальном бою с Туа, скорее всего, и произошло "короткое замыкание" в голове "Президента". Почему бы ему не произойти, когда тяжеловесы в том бою бились как легковесы, нанеся друг другу в сумме 1730 ударов. Абсолютный рекорд. Айк победил по очкам, но пропустил от Туа столько, что хватило на всю оставшуюся жизнь.

Жизнь затем дала пробоину и привела Айка за решетку, и по мнению многих медицинских экспертов – бой с Туа непосредственно повлиял на психическое состояние нигерийца.





Пол Гаскойн

Удивительным образом загубленный талант Пола Гаскойна не помешал ему остаться в сердцах миллионов английских болельщиков, при этом, бывший футболист умудряется до сих пор постоянно попадать в рейтинги спортивных селебритис по различным поводам.

Гаскойн был одним из самых талантливых игроков своего поколения: восхитительные передачи, голы и все это на самом высоком уровне исполнительного мастерства. Плюс к этому – дух настоящего война на поле. В 1988 году он уже стал самым дорогим английским футболистом, подписав контракт с Тоттенхемом, а в 1990 на чемпионате мира, в полуфинале, расплакался как ребенок после поражения в серии пенальти, растрогав всех английских болельщиков.

Одной из причин, по которой "Газза" не смог раскрыть свой потенциал, стала травма колена в полуфинальном дерби, после которой ему уже было трудно достигнуть былого уровня игры. Но главная, и самая продолжительная – алкоголизм. О его выходках вне футбольного поля знала вся Англия, запои, вождение в нетрезвом виде, избиение жены. Всё это рукотворные проделки Гаскойна во власти алкогольной зависимости, к которой иногда добавлялось пристрастие к кокаину.

Пройдя множество реабилитационных центров, написав книгу и очутившись в шаге от тюрьмы за сексуальные домогательства, он остается все тем же "Газзой", которого как "неприкаянного сына" любят болельщики. Лучше всего его нынешнее состояние может охарактеризовать он сам: "Моя главная мечта? Увидеть НЛО! Тогда я смогу лечь в могилу с чувством абсолютного счастья. Безусловно, эти объекты существуют. Уверен, скоро я смогу увидеть все своими глазами. И можете смотреть на меня как на идиота – мне плевать".





Моника Селеш

Женский теннис в 80-х и 90-х был похож на конкурс старлеток, где каждый год появлялись дарования, заявлявшие о себе еще в школьном возрасте. Мари Пьерс выступала на профессиональных турнирах уже в 14 лет, а Дженифер Киприати и того меньше – в 13 лет дошла до двух финалов в профессиональном туре.

Моника Селеш также очень уверенно начала карьеру в 15 лет, в 1989 году, дойдя до полуфинала "Роллан Гарроса". А уже в следующем году она стала триумфатором, став самой молодой теннисисткой, покорившей теннисный Олимп, и, это достижение оказалось не по зубам ни одной начинающей звезде до сих пор.

Ей прочили будущее самой доминирующей теннисистки, ведь достижения, которыми она могла похвастаться, не достигнув даже 20-летнего возраста впечатляют: победа в 8 "Больших Шлемах", 32 титула всего и первая ракетка мира по итогу. Вообще сама статистика с 1991 года по 1993 была ошеломляющей – из 34 проведенных турниров, в 33 она играла в финале и выиграла в 22 из них. На "Большом Шлеме" сумела выиграть 55 встреч из 56.

Все изменило шокирующее нападение в апреле 1993 года, когда безумный поклонник Штефи Граф, перепрыгнув через ограждение, воткнул нож в сидящую Монику. Это была, якобы, месть, за победу над немецкой теннисисткой в финале.

Селеш выжила, восстановилась только через два с половиной года, и даже показывала теннис высокого уровня на протяжении нескольких лет. Но что-то в ней уже было сломано. Не было той железобетонной уверенности на корте, духа победительницы с максимальной концентрацией на победах.

Сама она так ответила на вопрос о своем доминировании в женском теннисе, если бы не апрель 1993-го: "Конечно, это серьезно повлияло на мою карьеру, но я не думаю о своем наследии. Я живу настоящим".





Ранее "Комментарии" писали, что Россию отстранили от следующих двух Олимпийских игр.

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