Месси провел феноменальный матч в отборе на ЧМ-2022 и побил рекорд Пеле

Легендарный аргентинец превзошел даже икону мирового футбола Пеле, став лучшим бомбардиром среди игроков южноамериканских сборных. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Лионель Месси - фото Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился хет-триком в матче квалификации на ЧМ-2022. Таким образом, у непобедимого Месси вышло то, что не сумел совершить ни один футболист, кроме Пеле. Теперь же аргентинец превзошел бразильца по количеству голов за южноамериканскую сборную. Самое интересное, что Месси ближайшим временем не собирается вешать бутсы на гвоздь, он полон сил и энергии. На сегодняшний день в его активе 79 забитых мячей за сборную Аргентины, а у Пеле – 77 голов за Бразилию. Месси уже лучший нападающий в истории всех южноамериканских сборных, но есть все основания, что аргентинец забьет такое количество голов за свою сборную, что его рекорд долго не сумеет кто-либо побить.

Правда есть один незначительны нюанс — Пеле установил свой рекорд в забитых мячах за сборную Бразилии всего за 92 матча, а у Месси уже 153 матча в футболе сборной Аргентины.

Сам Месси не сдерживал эмоций от своего высокого показателя. Он заявил, что долго шел к этому рекорду и сейчас хочет насладится им сполна. Также футболист поблагодарил своих родных за столько лет поддержки, без них всего этого не было бы.

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