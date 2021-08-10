Месси долго не унывал по «Барселоне» – у 34-летнего аргентинца новый контракт

Аргентинский гений футбола Лионель Месси долго унывать не стал после разрыва своих отношений с испанской "Барселоной". По инсайдерской информации 34-летний футболист уже подписал контракт с парижским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на информацию газеты "L'Equipe".

Лионель Месси. Фото: eurosport.ru

О том, что Месси уже на финальной стадии подписания контракта с именитым "ПСЖ" стало известно спортивной газете "L'Equipe". Отмечается, что звездный аргентинец подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. Опять же, по инсайдерской информации сегодня Месси прошёл медосмотр и уже даже подписал контракт, выбрав себе 30-й номер под которым будет выступать за парижский клуб. Интересно, что 30-й номер символический для Мессии, ведь именно под этим номером он начинал свою карьеру в Испании в "Барселоне".

Многолетний капитан "Барселоны" был вынужден покинуть испанский клуб после того, как он не сумел найти компромиссное решение в вопросе оплаты и продления контракта. С "ПСЖ" разногласий по финансовым вопросам не возникло. Информацию о переходе Месси в "ПСЖ" подтверждают и футбольные комментаторы, сообщая, что всё уже решено на 100% и Месси будет играть за французский "ПСЖ".

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