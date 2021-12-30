"Меня часто отмечали за живость с которой я доставал из ворот пропущенные мячи": История о чемпионе мира 1966

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Олег Терещенко
Гордон Бэнкс родился в английском городе Шеффилд. Именно
он второй в списке лучших вратарей мира ХХ века (после Льва Яшина).
Гордон Бэнкс - фото из открытых источников
В Англии выступал за: "Честерфилд" (1958-1959), "Лестер" (1959 – 1967) и "Сток Сити" (1967-1977). Кроме этого, несколько сезонов играл в
ЮАР, Ирландии и США.
Гордон начинал свой футбольный путь в команде
сталелитейного шеффилдского завода. В 16 лет у него был шанс начать
профессиональную игровую карьеру, но не сложилось. Пребывая на просмотре у "Роумарш
Велфэр", он примудрился в двух товарищеских матчах пропустить 15 голов.
Естественно, такой результат не впечатлил руководство клуба, и он был отчислен.
Тем не менее, через два года его пригласили в молодежку "Честерфилда",
где он и начал играть за два фунта в неделю.
Переломный момент в жизни Бэнкса случился после того, как
он пришел с армии. Гордон возвратился в "Честерфилд" и сыграл с командой в
финале молодежного Кубка Англии. Они проиграли "Манчестер Юнайтед", но игра
21-летнего Бэнкса была воспринята на ура, клубами из Первой лиги (прототип
АПЛ). В результате его купил "Лестер".
Гордон увидел, что футбол может стать делом всей его
жизни и предложенные 15 фунтов в неделю, стали для него настоящим богатством.
Изначально, новенький числился шестым клубным вратарем, но уже с начала сезона –
был вторым. А чуть позже — стал основным. Из-за разреза глаз, у Бэнкса было
прозвище "китаец".
Всемирную известность Гордон Бэнкс заработал на домашнем
чемпионате мира в 1966 году, где он был признан лучшим вратарем. Его "сухая" серия исчислялась в 441 минуту.
Сэйв "китайца" после удара Пеле на ЧМ-1970 года был признан журналистами и специалистами самым выдающимся вратарским спасением в футбольной истории.
В 34 года Гордон Бэнкс попал в аварию и лишился левого
глаза. Тем не менее он, даже наполовину лишившись зрения, еще несколько лет
выступал на высоком уровне.
Завершив карьеру в 1978 году, какое-то время тренировал
тренировал "Порт Вэйл", в январе 1980 года был назначен генеральным менеджером
клуба "Телфорд Юнайтед".
В 1982 году на короткое время вернулся в "Сток Сити", где
был тренером вратарей, а затем отошел от футбола, поселившись с семьей в
небольшом городе Мэйдли в графстве Чешир.
Умер Гордон Бэнкс от рака почек 12 февраля 2019 года.
Чемпион мира (1966); бронзовый призер чемпионата Европы
(1968); 2-кратный обладатель Кубка Английской лиги (1964, 1972); 2-кратный
финалист Кубка Англии (1961, 1963); Футболист года по версии Ассоциации
футбольных журналистов (1972).
Ранее, в материале интернет-издания
"Комментарии" был назван клуб, который больше потратил на трансферы
за 21 год.
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