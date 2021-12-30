"Меня часто отмечали за живость с которой я доставал из ворот пропущенные мячи": История о чемпионе мира 1966

Гордон Бэнкс родился в английском городе Шеффилд. Именно он второй в списке лучших вратарей мира ХХ века (после Льва Яшина).

Гордон Бэнкс - фото из открытых источников

В Англии выступал за: "Честерфилд" (1958-1959), "Лестер" (1959 – 1967) и "Сток Сити" (1967-1977). Кроме этого, несколько сезонов играл в ЮАР, Ирландии и США.

Гордон начинал свой футбольный путь в команде сталелитейного шеффилдского завода. В 16 лет у него был шанс начать профессиональную игровую карьеру, но не сложилось. Пребывая на просмотре у "Роумарш Велфэр", он примудрился в двух товарищеских матчах пропустить 15 голов. Естественно, такой результат не впечатлил руководство клуба, и он был отчислен.

Тем не менее, через два года его пригласили в молодежку "Честерфилда", где он и начал играть за два фунта в неделю.

Переломный момент в жизни Бэнкса случился после того, как он пришел с армии. Гордон возвратился в "Честерфилд" и сыграл с командой в финале молодежного Кубка Англии. Они проиграли "Манчестер Юнайтед", но игра 21-летнего Бэнкса была воспринята на ура, клубами из Первой лиги (прототип АПЛ). В результате его купил "Лестер".

Гордон увидел, что футбол может стать делом всей его жизни и предложенные 15 фунтов в неделю, стали для него настоящим богатством. Изначально, новенький числился шестым клубным вратарем, но уже с начала сезона – был вторым. А чуть позже — стал основным. Из-за разреза глаз, у Бэнкса было прозвище "китаец".

Всемирную известность Гордон Бэнкс заработал на домашнем чемпионате мира в 1966 году, где он был признан лучшим вратарем. Его "сухая" серия исчислялась в 441 минуту.

Сэйв "китайца" после удара Пеле на ЧМ-1970 года был признан журналистами и специалистами самым выдающимся вратарским спасением в футбольной истории.





В 34 года Гордон Бэнкс попал в аварию и лишился левого глаза. Тем не менее он, даже наполовину лишившись зрения, еще несколько лет выступал на высоком уровне.

Завершив карьеру в 1978 году, какое-то время тренировал тренировал "Порт Вэйл", в январе 1980 года был назначен генеральным менеджером клуба "Телфорд Юнайтед".

В 1982 году на короткое время вернулся в "Сток Сити", где был тренером вратарей, а затем отошел от футбола, поселившись с семьей в небольшом городе Мэйдли в графстве Чешир.

Умер Гордон Бэнкс от рака почек 12 февраля 2019 года.

Его достижения:

Чемпион мира (1966); бронзовый призер чемпионата Европы (1968); 2-кратный обладатель Кубка Английской лиги (1964, 1972); 2-кратный финалист Кубка Англии (1961, 1963); Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов (1972).

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