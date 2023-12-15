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Матчи Лунина, Цыганкова, Довбика и Яремчука: расписание игр 17 тура Ла Лиги

17-й тур испанской Ла Лиги начнется в пятницу и завершится в понедельник

сегодня, 18:14
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стартует 17 тур испанской Ла Лиги матчем "Осасуна" — "Райо Вальекано". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Испании, сообщают “Комментарии”.

Матчи Лунина, Цыганкова, Довбика и Яремчука: расписание игр 17 тура Ла Лиги

Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны

Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:


  • "Осасуна" — "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

  • "Сельта" – "Гранада" (15:00);

  • "Атлетик" Б — "Атлетико" Мадрид (17:15);

  • "Севилья" — "Хетафе" (19:30);

  • "Валенсия" – "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

  • "Альмерия" — "Мальорка" (15:00);

  • "Реал Сосьедад" — "Бетис" (17:15);

  • "Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

  • "Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

  • "Жирона" – "Алавес" (22:00).

Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".

"Комментарии" ранее писали, что завершились матчи группового этапа еврокубков. Среди украинских команд только донецкий "Шахтер" сумел пройти в плей-офф Лиги Европы и сможет улучшить положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА , которое пока довольно печальное.




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Источник: https://comments.ua/ua
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