Матчи Лунина, Цыганкова, Довбика и Яремчука: расписание игр 17 тура Ла Лиги

Сегодня стартует 17 тур испанской Ла Лиги матчем "Осасуна" — "Райо Вальекано". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Испании, сообщают “Комментарии”.



Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны

Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:

"Осасуна" — "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

"Сельта" – "Гранада" (15:00);

"Атлетик" Б — "Атлетико" Мадрид (17:15);

"Севилья" — "Хетафе" (19:30);

"Валенсия" – "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

"Альмерия" — "Мальорка" (15:00);

"Реал Сосьедад" — "Бетис" (17:15);

"Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

"Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

"Жирона" – "Алавес" (22:00).

Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".

"Комментарии" ранее писали, что завершились матчи группового этапа еврокубков. Среди украинских команд только донецкий "Шахтер" сумел пройти в плей-офф Лиги Европы и сможет улучшить положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА , которое пока довольно печальное.



