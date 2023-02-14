Матч Лиги конференций Европы в Молдове пройдет без зрителей. Какая причина

Власти Молдовы распорядились провести без зрителей матч между футбольным клубом "Шериф" из Тирасполя и сербским "Партизаном" из Белгорода. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.



Матч Лиги Европы в Молдове пройдет без зрителей

Владимир Зеленский передал президенту Молдовы Майе Санду информацию украинской разведки о планах Кремля совершить государственный переворот в ее стране. Через несколько дней Санда обнародовала детали плана Российской Федерации по дестабилизации ситуации в стране.

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Санду сообщила о том, что Кремль планирует привлечь оппозицию для протестов в стране, а также активистов и граждан других стран, в том числе и сербов. Во время протестных демонстраций эти люди должны войти в здания правительства и устранить действующую власть.

Именно из-за мер безопасности власти приняли решение провести матч Лиги конференций Европы в Молдове между "Шерифом" и сербской командой "Партизан" без зрителей.

Интересно, что в день матча между командами Молдова на несколько часов закрыла свое воздушное пространство в целях безопасности. Вероятно, это произошло из-за российских дронов, которые заметили вблизи аэропорта страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в известный английский клуб на прицеле у богатого шейха, который планирует приобрести его. Катарские владельцы из Qatar Sports Investments имеют в своей собственности такие клубы, как "ПСЖ" и "Брага".

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Соединенных Штатов на планы Российской Федерации совершить госпереворот в Молдове. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал это типичной тактикой руководства России.