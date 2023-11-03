"Манчестер Юнайтед" попытается подписать звезду мадридского "Реала"

"Манчестер Юнайтед" готов предложить Винисиусу Жуниору большую годовую зарплату, которая превысит 20 миллионов евро, чтобы попытаться убедить его уйти из "Реала". Об этом сообщает испанское издание Fichajes, ссылаясь на Defensa Central.



Винисиус продлил контракт. Фото прес-служба ФК "Реал" Мадрид

Несмотря на то, что Винисиус недавно продлил контракт с Реалом до 30 июня 2027 года, Манчестер Юнайтед оставляет открытый интерес к этому талантливому бразильскому вингера. Английский клуб готов сделать огромное финансовое предложение с ежегодной зарплатой, превышающей 20 миллионов евро, с целью убедить Винисиуса перейти в АПЛ. Тем не менее трансфер выглядит очень сложно, принимая во внимание позицию самого игрока, желающего остаться в "королевском клубе".



Эта идея от "Манчестер Юнайтед" возникла на фоне их большого желания завершить тяжелый период и плохие результаты последних лет. Приход Винисиуса может изменить ход вещей и придать команде новый стиль и восстановить утраченное величие.



Винисиус Жуниор присоединился к "Реалу" в июле 2018 года, когда ему было всего 18 лет, и дебютировал за "Реал Мадрид Кастилья" 26 августа. За шесть сезонов, проведенных в команде, он сыграл 235 матчей, забил 63 гола и выиграл 9 трофеев: 1 Лигу чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 1 Суперкубок Европы, 2 Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.



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Также отметим, что Михаил Мудрик, из-за травмы пропустивший два матча "Челси" из-за травмы, возвращается к тренировкам в общей группе.

