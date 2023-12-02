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Малиновский забил гол-красавец, Коваленко отдал ассист: видео

"Эмполи" Коваленко поднимается из зоны вылета

сегодня, 18:17
Автор:
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Куров Артем
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Завершился поединок итальянской Серии А в котором "Дженоа" Руслана Малиновского принимала "Эмполи" за который играет Виктор Коваленко. Оба украинца отметились результативными действиями. Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".

Малиновский забил гол-красавец, Коваленко отдал ассист: видео

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Результативные действия украинцев

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Дженоа и отыграл 73 минуты. К концу первого тайма он забил уже свой второй подряд мяч-красавец. Украинец принял мяч неподалеку от штрафной и вторым касанием пробил из лета в угол ворот гостей. Во время полета мяч вертелся в направлении голкипера, поэтому шансов спасти свою команду у него не было. Руслан получил отметку 7,1 от Whoscored.


На гол Малиновского ответил Коваленко уже во втором тайме, выйдя на замену сразу после перерыва. На 67 минуте Виктор зряче подал на дальнюю стойку, где открывался молодой нападающий Канчелльери, который переправил мяч в ворота. Украинец получил оценку за матч 6,7.

В итоге матч закончился ничьей 1:1. "Дженоа" остается на 15 позиции в Серии А, а "Эмполи" до матча вечернего матча "Кальяри" выходит из зоны вылета.


Все игры 14 тура Серии А

1 декабря, пятница

  • 21:45 Монца 1:2 Ювентус

2 декабря, суббота

  • 16:00 Дженоа – Эмполи

  • 19:00 Лацио – Кальяри

  • 21:45 Милан – Фрозиноне

3 декабря, воскресенье

  • 13:30 Лечче – Болонья

  • 16:00 Удинезе – Верона

  • 16:00 Фиорентина – Салернитана

  • 19:00 Сассуоло – Рома

  • 21:45 Наполи – Интер

4 декабря, понедельник

  • 21:45 Торино – Аталанта

Напомним, что завершился матч 15 тура испанской Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией". Бело-красные одержали волевую победу над "летучими мышами" со счетом 2:1. Обзор событий матча и как сыграли украинцы, читайте в материале "Комментариев".




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Источник: https://comments.ua/ua
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