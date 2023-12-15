Малиновский против своей "любимой" команды: где смотреть матч "Дженоа" - "Ювентус"

Сегодня стартует 16-й тур итальянской Серии А матчем "Дженоа" — "Ювентус". За генуэзцев играет украинец Руслан Малиновский, который любит забивать "старой синьори". Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".



Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Матч 16 тура Серии А "Дженоа" — "Ювентус" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 16 тура Серии А

15.12.2023 21:45 "Дженоа" — "Ювентус"

16.12.2023 16:00 "Лечче" — "Фрозиноне"

16.12.2023 19:00 "Наполи" — "Кальяри"

16.12.2023 21:45 "Торино" — "Эмполи"

17.12.2023 13:30 "Милан" — "Монца"

17.12.2023 16:00 "Фиорентина" — "Верона"

17.12.2023 16:00 "Удине" — "Сассуоло"

17.12.2023 19:00 "Болонья" — "Рома"

17.12.2023 21:45 "Лацио" — "Интер"

18.12.2023 21:45 "Аталанта" — "Солернитана"

Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ , читайте в материале "Комментариев".



