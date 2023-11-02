Мадридский "Реал" продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото)

Футбольный клуб "Реал" Мадрид объявил о продлении контракта со своим молодым бразильским талантом Родриго. Он подписал контракт до 30 июня 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал" Мадрид, передают "Комментарии".



Родриго продлил контракт. Фото прес-служба ФК "Реал" Мадрид

Родриго дебютировал за "Реал" Мадрид в 2019 году, когда ему было всего 18 лет. Его первый матч за команду состоялся 14 сентября, а уже 25 сентября он официально дебютировал и забил первый гол за "Реал".



В течение пяти сезонов в составе первой команды Родриго принял участие в 179 матчах, отличившись 39 голами и помог клубу добыть в борьбе 8 трофеев, среди которых Лига чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.



В возрасте 22 лет Родриго сыграл немаловажную роль во многих трофеях, которые "Реал" Мадрид завоевал за последние сезоны. На пути к клубному 14-му Кубку чемпионов Европы Родриго забил несколько голов, чтобы помочь Реалу пройти плей-офф, который теперь является неотъемлемой частью нашей истории. В последнем трофее "сливочных", Кубке Испании 2023 года в Севилье, он забил оба гола в матче с "Осасуной" 2-1 и стал MVP финала, — говорится в сообщении.

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Напомним, что бывший клуб Сергея Реброва "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии может предложить главной звезде "Реала" Винисиусу Жуниору контракт с зарплатой 200 млн евро в год. Контракт бразильского вингера с "сливочными" истекает следующим летом и при всех разговорах официально не было объявлено о продлении соглашения.

