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Мадридский "Реал" продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото)

Игрок выступает за "Реал" с 2019 года

сегодня, 17:44
Автор:
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Куров Артем
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Футбольный клуб "Реал" Мадрид объявил о продлении контракта со своим молодым бразильским талантом Родриго. Он подписал контракт до 30 июня 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал" Мадрид, передают "Комментарии".

Мадридский "Реал" продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото)

Родриго продлил контракт. Фото прес-служба ФК "Реал" Мадрид

Родриго дебютировал за "Реал" Мадрид в 2019 году, когда ему было всего 18 лет. Его первый матч за команду состоялся 14 сентября, а уже 25 сентября он официально дебютировал и забил первый гол за "Реал".


В течение пяти сезонов в составе первой команды Родриго принял участие в 179 матчах, отличившись 39 голами и помог клубу добыть в борьбе 8 трофеев, среди которых Лига чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

В возрасте 22 лет Родриго сыграл немаловажную роль во многих трофеях, которые "Реал" Мадрид завоевал за последние сезоны. На пути к клубному 14-му Кубку чемпионов Европы Родриго забил несколько голов, чтобы помочь Реалу пройти плей-офф, который теперь является неотъемлемой частью нашей истории. В последнем трофее "сливочных", Кубке Испании 2023 года в Севилье, он забил оба гола в матче с "Осасуной" 2-1 и стал MVP финала, — говорится в сообщении.

Мадридский ”Реал” продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото) - фото 2
Мадридский ”Реал” продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото) - фото 3
Мадридский ”Реал” продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото) - фото 4
Мадридский ”Реал” продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото) - фото 5
Мадридский ”Реал” продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото) - фото 6
Мадридский ”Реал” продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото) - фото 7
Мадридский ”Реал” продлил контракт игрока с отступными в 1 миллиард евро (фото) - фото 8

Читайте также, Мадридский "Реал", давно пытающийся подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе может это сделать летом. Также "сливочных" интересует трансфер Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

Напомним, что бывший клуб Сергея Реброва "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии может предложить главной звезде "Реала" Винисиусу Жуниору контракт с зарплатой 200 млн евро в год. Контракт бразильского вингера с "сливочными" истекает следующим летом и при всех разговорах официально не было объявлено о продлении соглашения.



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Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2023/11/02/official-announcement-rodrygo-signs-extension-until-2028
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