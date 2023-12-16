Мадридский "Реал" может подписать еще одного Беллингема: о ком идет речь



















Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата. Об этом сообщает Sport.es



Братья Беллингемы. Фото с открытых источников

Где играет брат Беллингема

18-летний Джоб сейчас достаточно успешно выступает за английский "Сандерленд" в Чемпионшипе, борющийся за попадание в Премьер-лигу. В этом сезоне чемпионата он уже успел забить 4 мяча и отдать одну голевую передачу в 20 матчах.

Стиль игры

Младший Беллингем по фактуре и стилю игры несколько похож на своего старшего брата. Однако как отмечает его окружение, Джоб даже более универсален, чем Джуд. Его рост 191 см, он правша, но хорошо владеет и левой ногой. Джоб также в большинстве своем играет в центральной зоне полузащиты ближе к атаке, или вообще "ложную" девятку.

Заинтересованность "Реала"

В мадридском клубе заинтересованы в трансфере младшего Беллингема. "Сливочные" могут оформить этот переход, если считать, что к Джобу растет интерес грандов Премьер-лиги и потом за него бороться будет гораздо труднее. Трудно сказать состоится ли в итоге этот переход, но посмотреть на дуэт братьев Беллингемов на Бернабеу будет очень интересно.





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