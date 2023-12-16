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Мадридский "Реал" может подписать еще одного Беллингема: о ком идет речь

Брат Джуда Беллингема Джоб, выступает за "Сандерленд" в Чемпионшипе

сегодня, 14:04
Автор:
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Куров Артем
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Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата. Об этом сообщает Sport.es

Мадридский "Реал" может подписать еще одного Беллингема: о ком идет речь

Братья Беллингемы. Фото с открытых источников

Где играет брат Беллингема

18-летний Джоб сейчас достаточно успешно выступает за английский "Сандерленд" в Чемпионшипе, борющийся за попадание в Премьер-лигу. В этом сезоне чемпионата он уже успел забить 4 мяча и отдать одну голевую передачу в 20 матчах.


Стиль игры

Младший Беллингем по фактуре и стилю игры несколько похож на своего старшего брата. Однако как отмечает его окружение, Джоб даже более универсален, чем Джуд. Его рост 191 см, он правша, но хорошо владеет и левой ногой. Джоб также в большинстве своем играет в центральной зоне полузащиты ближе к атаке, или вообще "ложную" девятку.

Заинтересованность "Реала"

В мадридском клубе заинтересованы в трансфере младшего Беллингема. "Сливочные" могут оформить этот переход, если считать, что к Джобу растет интерес грандов Премьер-лиги и потом за него бороться будет гораздо труднее. Трудно сказать состоится ли в итоге этот переход, но посмотреть на дуэт братьев Беллингемов на Бернабеу будет очень интересно.


Читайте также, что в воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти похоже определился кто будет основным вратарем на этот матч и вообще вплоть до возобновления Куртуа.

Напомним, что сегодня состоится матч 17 тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Шеффилд Юнайтед". Где смотреть матч в котором сыграет украинец Михаил Мудрик, читайте в материале "Комментариев".




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Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/madrid-interesado-bellingham-95880991
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