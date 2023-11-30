Мадридский "Реал" гарантировал себе первую позицию в группе: видео



















Состоялся матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Наполи". Матч закончился победой "королевского клуба". Голы и лучшие моменты матча смотрите в материале "Комментариев".



Беллингем и Алаба празднуют гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

События матча

Команды начали матч довольно активно и уже на 9-й минуте Симеоне открыл счет. Однако в течение следующих 13 минут Реал сумел отыграться и даже выйти вперед. Голы на свой счет записали Джуд Беллингем и Родриго. В начале второго тайма "Наполи" сравнял счет усилиями Ангисса. Но на 84-й минуте Нико Пас отметился своим дебютным голом в Лиге чемпионов и вообще это был первый гол молодого таланта из академии за мадридский клуб. А в конце матча Хоселу установил окончательный счет матча 4:2.



Джуд Беллингем, забивший и отдавший голевую передачу, был признан лучшим игроком матча. Андрей Лунин провел весь матч и получил самую низкую оценку от Whoscored среди игроков "Реала" – 5,9. В итоге "сливочные" за тур до конца группового этапа обеспечили себе первое место в группе C. "Наполи" будет решать вопрос выхода к следующей стадии в очном матче с "Брагой".





Результаты игрового дня Лиги чемпионов

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

"Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) 2:3

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) 6:0

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) 0:0

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) 3:3

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) 1:1

"Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) 4:2

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 0:0



Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.

