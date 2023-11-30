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Мадридский "Реал" гарантировал себе первую позицию в группе: видео

Андрей Лунин получил худшую оценку среди игроков "Реала"

сегодня, 10:34
Автор:
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Куров Артем
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Состоялся матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Наполи". Матч закончился победой "королевского клуба". Голы и лучшие моменты матча смотрите в материале "Комментариев".

Мадридский "Реал" гарантировал себе первую позицию в группе: видео

Беллингем и Алаба празднуют гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

События матча

Команды начали матч довольно активно и уже на 9-й минуте Симеоне открыл счет. Однако в течение следующих 13 минут Реал сумел отыграться и даже выйти вперед. Голы на свой счет записали Джуд Беллингем и Родриго. В начале второго тайма "Наполи" сравнял счет усилиями Ангисса. Но на 84-й минуте Нико Пас отметился своим дебютным голом в Лиге чемпионов и вообще это был первый гол молодого таланта из академии за мадридский клуб. А в конце матча Хоселу установил окончательный счет матча 4:2.


Джуд Беллингем, забивший и отдавший голевую передачу, был признан лучшим игроком матча. Андрей Лунин провел весь матч и получил самую низкую оценку от Whoscored среди игроков "Реала" – 5,9. В итоге "сливочные" за тур до конца группового этапа обеспечили себе первое место в группе C. "Наполи" будет решать вопрос выхода к следующей стадии в очном матче с "Брагой".


Результаты игрового дня Лиги чемпионов

  • "Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

  • "Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) 2:3

  • "Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) 6:0

  • "Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) 0:0

  • "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) 3:3

  • "Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) 1:1

  • "Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) 4:2

  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 0:0


Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.



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Источник: https://www.realmadrid.com/en-US/news/football/first-team/reports/madrid-secure-group-top-spot
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