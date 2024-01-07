Мадридский "Реал" без Лунина проходит в 1/8 Кубка Испании: обзор матча



















Вчера проходили матчи 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Действующий обладатель этого трофея мадридский "Реал" играл в гостях против "Арандины" из четвертого дивизиона. Обзор самых интересных моментов матча и голов, смотрите в материале "Комментариев".



Футболисты Реала празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Обзор матча





Расписание и результаты всех матов 1/16 Кубка Испании

Унион Депортиво Барбастро – Барселона 22:00

Аранда 1:3 Реал Мадрид

Кастельон – Осасуна 17:00

Луго 1:3 Атлетико Мадрид

Малага – Реал Сосьедад 22:00

Саламанка – Вильярреал 19:00

Эльче 0:2 Жирона

Бургос – Мальорка 13:00

Тенерифе – Лас-Пальмас 23:00

Эспаньол 0:1 Хетафе

Рассинг Ферроль – Севилья 17:00

Уэска 0:2(после д.ч.) Райо Вальекано

Аморебьета – Сельта 13:00

Картахена – Валенсия 20:00

Эйбар – Атлетик Бильбао 20:00

Алавес 1:0 Бетис

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).



