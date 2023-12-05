"Лутон" – "Арсенал": где смотреть матч с участием Зинченко

Сегодня в 15 туре лидер английской Премьер-лиги "Арсенал" будет играть на выезде против команды из нижней части таблицы АПЛ "Лутона". Где смотреть игру с участием Александра Зинченко читайте в материале "Комментариев".



Зинченко празднует гол. Фото прес-служба Арсенала

Где будут транслировать матч "Лутон" — "Арсенал" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 22:15.

Все матчи 15 тура АПЛ

5 декабря, вторник

21:30 "Вулвергемтпон" — "Бернли"

22:15 "Лутон" — "Арсенал"

6 декабря, среда

21:30 "Брайтон" — "Брентфорд"

21:30 "Кристалл Пелес" — "Борнмут"

21:30 "Фулгем" — "Ноттингем"

21:30 "Шеффилд" — "Ливерпуль"

22:15 "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"

22:15 "Манчестер Юнайтед" — "Челси"

7 декабря, четверг

21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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