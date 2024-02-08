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Лунин назвал дату окончания контракта с "Реалом" и планы на будущее (ВИДЕО)

Лунин выигрывает конкуренцию за позицию основного голкипера "Реала" у Кепы

сегодня, 15:18
Автор:
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Куров Артем
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Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин закрыл все вопросы срока действия своего контракта с клубом, а также поделился видением своего будущего в футболе. Об этом стало известно в интервью украинца для программы El Chiringuito.

Лунин назвал дату окончания контракта с "Реалом" и планы на будущее (ВИДЕО)

Андрей Лунин. Фото прес-служба ФК Реал Мадрид

У тебя контракт до 2025 года, это правда?

— Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это и есть идея, это план. Но я даже не знаю, что может произойти.

— Хотел бы ты остаться в Реале?

Конечно, да, это невероятно когда "Сантьяго Бернабеу" поет твое имя, для меня, парня из 30-тысячного городка. Я никогда этого не представлял, это что-то из другого мира, сказал Андрей Лунин.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W3K2_tsV3Uk
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