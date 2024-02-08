Лунин назвал дату окончания контракта с "Реалом" и планы на будущее (ВИДЕО)



















Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин закрыл все вопросы срока действия своего контракта с клубом, а также поделился видением своего будущего в футболе. Об этом стало известно в интервью украинца для программы El Chiringuito.



Андрей Лунин. Фото прес-служба ФК Реал Мадрид

У тебя контракт до 2025 года, это правда? — Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это и есть идея, это план. Но я даже не знаю, что может произойти. — Хотел бы ты остаться в Реале? Конечно, да, это невероятно когда "Сантьяго Бернабеу" поет твое имя, для меня, парня из 30-тысячного городка. Я никогда этого не представлял, это что-то из другого мира, сказал Андрей Лунин.





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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

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Сегодня 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва окажется во второй корзине во время жеребьевки.

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