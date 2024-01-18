Лунин может продлить контракт с "Реалом": что известно



















Мадридский "Реал" может предложить Андрею Лунину новый контракт. Учитывая, что Кепа после окончания аренды вернется в "Челси", руководство "сливочных" и сам Карло Анчелотти не прочь пролонгировать соглашение с украинцем, показывающим прекрасную игру в этом сезоне. Об этом сообщает El Debate.



Лунин отбил пенальти. Фото прес-служба ФК "Реал Мадрид"

Срок нового контракта Лунина

В мадридском "Реале" видят Андрея Лунина основным голкипером команды в будущем, учитывая, что Тибо Куртуа вернется после тяжелой травмы только в мае, когда ему уже будет 32 года. Как сообщает источник 24-летнему украинцу, предложат новый контракт сроком на 5 лет, то есть до 2030 года, ведь действующее соглашение истекает в 2025 году.

Игра в Ла Лиге

В этом сезоне Лунин сыграл в восьми матчах испанской Ла Лиги в которых пропустил всего четыре мяча. В четырех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти шесть матчей у Лунина средняя оценка 7,01, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в одиннадцати матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,8.





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