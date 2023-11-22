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Лунин будет основным в "Реале", как минимум в двух следующих матчах

Кепа Аррисабалага сможет восстановиться от травмы только до матча с "Бетисом" 9 декабря

сегодня, 12:39
Автор:
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Куров Артем
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Из-за повреждения Кепы Аррисабалаги перед матчем с "Брагой" 8 ноября место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Испанец должен был восстановиться после международной паузы, однако как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Кепа пропустит еще несколько ближайших игр.

Лунин будет основным в "Реале", как минимум в двух следующих матчах

Лунин отбил пенальти. Фото прес-служба ФК "Реал Мадрид"

По информации журналиста Кепа Аррисабалага не поможет своей команде в матчах с "Кадисом" в испанской Примере и "Наполи" в Лиге чемпионов. Испанец может вернуться к матчу с "Бетисом", который пройдет 9 декабря.


Травма Кэпы и игра Лунина

Из-за травмы Кэпы Аррисабалаги, за несколько минут до начала матча в стартовом составе на матч 4-го тура Лиги чемпионов появился Андрей Лунин. И уже на 6-й минуте встречи ему пришлось серьезно вступить в игру. Лукас Васкес нарушил правила в своей штрафной, за что судья назначил пенальти. Но Андрей Лунин потащил удар от Джало в нижний угол ворот.

В итоге за весь матч работы у Лунина было не слишком много. Однако стоит отметить хорошую игру ногами в течение всех 90 минут и концентрацию на последних секундах встречи. После подачи с фланга Абель Руис имел возможность забить гол престижа, когда пробивал головой с нескольких метров в противоход украинскому голкиперу, но Лунин совершил еще один замечательный сейв. Благодаря уверенной игре Андрея "Реал" победил 3:0, а сам украинец провел свой первый сухой матч за мадридский клуб в Лиге чемпионов.


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Источник: https://x.com/miguelitocope/status/1727094410632962249?s=20
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