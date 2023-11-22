Лунин будет основным в "Реале", как минимум в двух следующих матчах



















Из-за повреждения Кепы Аррисабалаги перед матчем с "Брагой" 8 ноября место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Испанец должен был восстановиться после международной паузы, однако как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Кепа пропустит еще несколько ближайших игр.



Лунин отбил пенальти. Фото прес-служба ФК "Реал Мадрид"

По информации журналиста Кепа Аррисабалага не поможет своей команде в матчах с "Кадисом" в испанской Примере и "Наполи" в Лиге чемпионов. Испанец может вернуться к матчу с "Бетисом", который пройдет 9 декабря.



Травма Кэпы и игра Лунина

Из-за травмы Кэпы Аррисабалаги, за несколько минут до начала матча в стартовом составе на матч 4-го тура Лиги чемпионов появился Андрей Лунин. И уже на 6-й минуте встречи ему пришлось серьезно вступить в игру. Лукас Васкес нарушил правила в своей штрафной, за что судья назначил пенальти. Но Андрей Лунин потащил удар от Джало в нижний угол ворот.



В итоге за весь матч работы у Лунина было не слишком много. Однако стоит отметить хорошую игру ногами в течение всех 90 минут и концентрацию на последних секундах встречи. После подачи с фланга Абель Руис имел возможность забить гол престижа, когда пробивал головой с нескольких метров в противоход украинскому голкиперу, но Лунин совершил еще один замечательный сейв. Благодаря уверенной игре Андрея "Реал" победил 3:0, а сам украинец провел свой первый сухой матч за мадридский клуб в Лиге чемпионов.





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