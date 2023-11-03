Луческу подал в отставку: поражение от "Шахтера" стало последней каплей

После сегодняшнего поражения от "Шахтера" в матче Украинской Премьер-лиги со счетом 0:1 главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объявил о своем уходе из киевского клуба. Это решение было объявлено на пресс-конференции, сообщает портал Tribuna.com, передают "Комментарии".

Луческу на тренировке. Фото с открытых источников

Всему приходит конец. Я отдал 15 лет украинскому футболу, игра против "Шахтера" была последней во главе "Динамо", – сообщил Луческу.

Матч "Динамо" — "Шахтер"

В первом тайме преимущество было в основном на стороне киевлян. Они больше владели мячом и били по воротам, однако забить в итоге так и не смогли.

В начале второй половины встречи "Шахтер" перехватил инициативу и на 53-й минуте открыл счет. Александр Зубков после разрезной передачи Невертона пробил между ног голкипера. Динамовцы пытались отыграться и шли вперед, однако за весь второй тайм они не смогли нанести ни одного удара в створ ворот "горняков". Нападающий дончан Даниил Сикан имел прекрасную возможность удвоить преимущество своей команды. После великолепной передачи Георгия Судакова он положил на покушение Дячука и бил с нескольких метров, однако свою команду спас Бущан.



"Шахтер" благодаря этой победе поднимается на третью позицию и имеет один матч в запасе, что теоретически позволит занять первую позицию в случае победы. "Динамо" остается на седьмом месте, но может опуститься еще ниже, если конкуренты выиграют свои матчи на выходных. У киевлян остается две игры в запасе, но это четвертый матч подряд УПЛ, в котором динамовцы не могут победить. Они проиграли три из четырех последних игр.



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