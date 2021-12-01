Луческу может возглавить сборную Румынии

Во вторник, 30 ноября, сборная Румынии официально осталась без главного тренера. Как сообщает румынское издание digisport.ro, у наставника команды истек контракт, а национальная федерация футбола не смогла договорится с тренером о продлении соглашения.

Румыния - фото Sport Pictures

После последнего разговора с Мирел Радой официальные лица Федерации начали поиск нового тренера, и первым из них был Георги Хаджи.

Президент ФРФ Рэзван Бурляну встречался с легендой румынского футбола, однако договорится не удалось. Причина в том, что Хаджи является мажоритарным акционером клуба "Фарул", а должность селектора первой национальной сборной привела бы к конфликту интересов.

После беседы с Георгием Рэзван Бурляну отправились в Салоники на переговоры с Рэзваном Луческу (сын Мирча Луческу, тренер греческого "ПАОКа"). Но, как и в случае переговоров с Хаджи, соглашения достигнуто не было.

Какие варианты остались у румынской федерации футбола?

Георге Хаджи и Рэзван Луческу были первыми в списке, в который вошли 12 имен тренеров.

Таким образом, у Федерации осталось 10 вариантов, которые были приняты во внимание: Мирча Луческу, Ангел Иордэнеску, Эди Иордэнеску, Виктор Пицурка, Космин Олэрою, Дан Петреску, Адриан Урси, Адриан Муту, Ладислау Болони и Костель Гылкэ.

Стоит отметить, что бывший наставник сборной Румынии Мирель Радой приступил к своим обязанностям в сентябре 2020 года, сыграв вничью с Северной Ирландией (1:1) в Лиге Наций, и завершил его 14 ноября со счетом 2:0 в Лихтенштейне.

Под руководством Мирель Рэдой в качестве тренера Румыния сыграла 20 матчей. Всего у первой команды восемь побед, четыре ничьи и восемь поражений.

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