Луческу может возглавить сборную Румынии

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Олег Терещенко
Во
вторник, 30 ноября, сборная Румынии официально осталась без главного тренера.
Как сообщает румынское издание digisport.ro, у наставника команды истек
контракт, а национальная федерация футбола не смогла договорится с тренером о
продлении соглашения.
Румыния - фото Sport Pictures
После
последнего разговора с Мирел Радой официальные лица Федерации начали поиск
нового тренера, и первым из них был Георги Хаджи.
Президент
ФРФ Рэзван Бурляну встречался с легендой румынского футбола, однако договорится
не удалось. Причина в том, что Хаджи является мажоритарным акционером клуба "Фарул", а должность селектора первой национальной сборной привела бы к
конфликту интересов.
После
беседы с Георгием Рэзван Бурляну отправились в Салоники на переговоры с
Рэзваном Луческу (сын Мирча Луческу, тренер греческого "ПАОКа"). Но, как и в
случае переговоров с Хаджи, соглашения достигнуто не было.
Георге
Хаджи и Рэзван Луческу были первыми в списке, в который вошли 12 имен тренеров.
Таким
образом, у Федерации осталось 10 вариантов, которые были приняты во внимание:
Мирча Луческу, Ангел Иордэнеску, Эди Иордэнеску, Виктор Пицурка, Космин Олэрою,
Дан Петреску, Адриан Урси, Адриан Муту, Ладислау Болони и Костель Гылкэ.
Стоит
отметить, что бывший наставник сборной Румынии Мирель Радой приступил к своим обязанностям
в сентябре 2020 года, сыграв вничью с Северной Ирландией (1:1) в Лиге Наций, и
завершил его 14 ноября со счетом 2:0 в Лихтенштейне.
Под
руководством Мирель Рэдой в качестве тренера Румыния сыграла 20 матчей. Всего
у первой команды восемь побед, четыре ничьи и восемь поражений.
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