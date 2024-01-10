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"Ливерпуль" против "Фулхэма": где смотреть полуфинал Кубка английской лиги

В первом полуфинале "Челси" уступил "Мидлсбро" 0:1

сегодня, 14:24
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоится второй полуфинал Кубка английской лиги, в котором "Ливерпуль" на Энфилде будет принимать "Фулхэм". Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".

"Ливерпуль" против "Фулхэма": где смотреть полуфинал Кубка английской лиги

Нуньес забивает гол. Фото прес-служба АПЛ

Где посмотреть матч

Полуфинал Кубка английской лиги между Ливерпулем и Фулхэмом можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Результаты и расписание 1/2 Кубка лиги

9 января

  • "Мидлсбро" 1:0 "Челси"

10 января

  • "Ливерпуль" — "Фулгэм" 22:00

Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

  • "Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

  • "Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

  • "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

  • "Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

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Источник: https://comments.ua/ua
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