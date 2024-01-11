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"Ливерпуль" одолел "Фулхэм": обзор матча Кубка английской лиги

В первом полуфинале "Челси" уступил "Мидлсбро" 0:1

сегодня, 13:11
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоялся второй полуфинал Кубка английской лиги, в котором "Ливерпуль" на Энфилде принимал "Фулхэм". Обзор самых интересных моментов матча, смотрите в материале "Комментариев".

"Ливерпуль" одолел "Фулхэм": обзор матча Кубка английской лиги

Футболисты Ливерпуля празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Обзор матча


Результаты и расписание 1/2 Кубка лиги

9 января

  • "Мидлсбро" 1:0 "Челси"

10 января

  • "Ливерпуль" 2:1 "Фулгэм" 22:00

Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

  • "Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

  • "Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

  • "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

  • "Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4SrHKXxdI0k
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