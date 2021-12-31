Летом можно ожидать футбольный трансферный бум

Летом свободными агентами станут 539 игроков из пяти сильнейших чемпионатов Европы. Как сообщает terrikon.com, среди игроков с заканчивающимися контрактами — суперзвезды Киллиан Мбаппе, Поль Погба, Пауло Дибала, Антонио Рюдигер и Лоренцо Инсинье.

Футбольные трансферы - фото из prsport.net

Как факт – все они с первого января 2022 года смогут подписывать предварительные контракты с остальными клубами

Помимо Дибала и Инсинье, у еще 112 игроков из Серии А заканчиваются контракты. Среди них — форвард "Милана" Франк Кесси. Что касается аргентинского нападающего — его клуб "Ювентус" однозначно хочет его оставить. Говорят, что "бьянконери" готовы предложить новый четырхлетний контракт с зарплатой более семи миллионов евро в год. Если Дибала не продлит останется в Турине, то наиболее вероятно его портом станет "Ливерпуль".

Американские спортивные журналисты уже говорят о том, что Инсинье достиг договоренности с "Торонто". Нападающего "Наполи" в последние месяцы также связывали с возможным переходом в "Интер", "Баварию" и "Тоттенхэм".

Касательно Мбаппе, то хотя с ним уже все давно ясно. Сам француз по-прежнему остается чрезвычайно загадочным и дает смешанные намеки на свое будущее. Его мечта — играть за мадридский "Реал", и "Королевский клуб" не прочь принять в свои ряды молодого таланта трансферной стоимостью в сотни миллионов евро. Однако сага с Мбаппе продлится, как минимум, до марта, когда ПСЖ и "Реал" сразятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. По чисто джентльменским причинам "лос бланкос" решили до тех пор не морочить голову чемпиону мира.

Товарищ Мбаппе по сборной Франции Поль Погба тоже на выходе, но уже с "Олд Траффорд". И хотя "Ювентус" пытается вернуть себе полузащитника, Погба заявил о своем желании остаться в Манчестере. Однако он ожидает от клуба более сильного предложения — как по продолжительности контракта, так и в финансовом отношении.

И если Мбаппе все еще сомневается, ехать ли в Мадрид, то с Антонио Рюдигером матч выглядит завершенным. "Железный" защитник "Челси" непреклонен в своем желании получать двойную зарплату, превышающую 300 тысяч евро в неделю. На данный момент "Челси" отказывается удовлетворить требования немца и, по данным ряда европейских СМИ, агент игрока несколько раз встречался с представителями "Реала". "Королевский клуб" готов озолотить Рюдигера, так как это сэкономит на его бесплатном трансфере десятки миллионов.

Ранее, в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось о клубе, который больше потратил на трансферы за 21 год.





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